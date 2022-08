Vasco Rossi preso d’assalto dai fan: “Mi fa piacere, ma non sono a disposizione” Vasco Rossi, assaltato dai fan sotto casa, ha voluto spiegare che la cosa gli fa piacere ma c’è bisogno di regole.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi è spesso preso d'assalto dai fan, non solo le centinaia di migliaia che si riuniscono durante i suoi tour seguendolo in tutta Italia, come avvenuto anche nelle scorse settimane, quando ha portato i suoi concerti negli stadi, ma anche a casa e/o in vacanza Siamo abituati a vedere il cantante sommerso dall'affetto del suo pubblico, sono atnte le immagini che lo riprendono mentre firma autografi e fa selfie a Zocca o in spiaggia. Lui sa che non può sottrarsi e i suoi fan sanno che ci sono delle regole da mantenere. Lo ha ribadito, non a caso, lo stesso Vasco che con un post su Instagram ha voluto ribadirlo, postando proprio delle foto in cui incontra un po' di persone.

Vasco, per sicurezza, ha voluto comunque tracciare una linea netta tra ciò che vuol dire essere disponibile con i suoi fan e quella che può diventare una deriva, ovvero pensare che sia a loro disposizione. Una distinzione che negli ultimi anni è diventato un argomento sempre più caldo tra gli artisti, come hanno dimostrato, per esempio, le polemiche che nelle scorse settimane hanno investito Alessandra Amoroso, rea, per alcuni di aver snobbato i fan solo per aver spiegato a una fan che non poteva fare una foto altrimenti avrebbe dovuto dire sì a tutti per non creare differenze. Una differenza che con l'avvento dei social è aumentata, rendendo gli artisti più "vicini" al proprio pubblico.

"D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo la passione ❤️‍🔥 Una domanda sorge spontanea ma a Vasco tutto questo fa piacere o no ? A me fa piacere , tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia 🏠 Io mi adeguo ! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo… Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte" ha scritto Vasco Rossi, chiarendo che esistono regole di ingaggio, ma precisando: "Qualcuno dice che sono umile… Ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile… questo però non significa che io sia “a disposizione” . Chi capisce questa differenza.. Ha capito tutto Della vita… E Anche di me".