Vasco Rossi manda in tilt Trento: più di 120mila persone da tutta Italia Dalla Trentino Music Arena è partito il primo grande tour post Covid: per il concerto di Vasco Rossi di questa sera per il quale sono arrivate circa 120mila persone.

Il traffico in tilt e afflusso crescente nella zona intorno alla Trentino Music Arena per il concerto di Vasco Rossi di questa sera per il quale sono arrivate circa 120mila persone. Alle ore 18, secondo Live Nation, erano già entrate nell'Arena più di 40miala persone. È il concerto più importante, il primo di un grande nome e con un'affluenza simile, a due anni dalla pandemia. La forma di Vasco Rossi sembra ottima, stando alle dichiarazioni: "Sta pazzescamente bene: non pensavo di vederlo così dopo due anni".

Il Vasco Live Tour 2022: tutto sold out

Da Trento parte il Vasco Live Tour 2022. Un totale di 11 date che sono tutte sold out per un complessivo di 660 mila spettatori. Tra le tappe principali abbiamo Milano, il 24 maggio e Imola, il 28 maggio. Vasco Rossi sarà anche a Napoli, il 7 giugno. Alla Trentino Music Arena sono arrivati senza interruzione e con ogni mezzo. Per l'occasione, l'A22 è stata gratuita e lo sarà fino al completamente del deflusso, cioè fino alla mattinata di domani, come ha fatto sapere l'amministrazione provinciale. La Trentino Music Arena è un nuovo complesso di 27 ettari. Il palco, alto come un palazzo da nove piani, è circondato tutto intorno da 20 torri audio e 1500 corpi illuminanti, e ancora 35 teste laser, 84 tralicci di luci e 1200 metri quadrati di maxi schermi.

Il fatto di cronaca

Lontano dalla Trentino Music Arena, purtroppo, c'è stato un fatto di cronaca che ha interessato due motociclisti, marito e moglie della zona di Cesena, in Emilia Romagna, a bordo della stessa moto quando si sono scontrati contro un camion. È successo poco prima delle 17 a Dro, in località Oltra nei pressi della curva del Sass del Diaol. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine ma per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare. Le vittime avevano passato la notte a Dro, in comitiva con altri amici, per andare insieme in moto questa sera al concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena di Trento.