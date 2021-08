Vasco Rossi in vacanza con il tutore dopo l’incidente, con lui la compagna Laura Schmidt Vasco Rossi sbarca in Puglia con il suo jet privato e si mostra in foto con il tutore dopo la caduta dalla bicicletta dei primi giorni di agosto che gli ha procurato la lussazione alla spalla destra. Con lui, la compagna Laura Schmidt, teneramente abbracciata in aereo. Ormai sono anni che la coppia trascorre un periodo di vacanze a Castellaneta Marina, dove i fan sperano ancora una volta di incontrarlo.

"Sono venuto a ballare in Puglia… Col tutore" ha scritto Vasco Rossi su Instagram, scegliendo come hashtag ‘balla che ti passa' a mò di incoraggiamento. Il 5 agosto aveva spiegato cosa era successo alla spalla bloccata dal tutore, con il quale aveva salutato i fan su IG: "Breaking news. Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla mountain-bike … per fortuna niente di grave … un male boia però". Una vita spericolata, così aveva definito scherzosamente l'incidente in bici che gli era costato la lussazione.

Il 7 agosto torna sui social per una comunicazione sul suo stato di salute: "A Forlì… dal mitico Dottor Porcellini.. (che già mi aveva curato in urgenza) per controllo, terapia e sistemazione tutore.. la spalla promette bene… il Dok è il top io Sono una Roccia", abbracciando il doc in questione con un sorriso che lasciava ben sperare su un rapido recupero. E sembra che così sia stato, stando al volto disteso e all'atteggiamento positivo mostrati sulla pista dell'aeroporto dove il suo jet è atterrato.

L'ultima foto caricata, poche ore fa, ironizza sul nuovo look vacanziero: berretto paninaro, costume a stampa paisley, cellulare in una mano mentre l'altra, bloccata ancora dal tutore, gli funge da supporto per digitare. Inossidabile Vasco, una roccia del rock italiano che dimostra in ogni situazione il graffio che ha caratterizzato la sua musica.