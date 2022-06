Vasco Rossi: “Il Sud è meglio del Nord, basta con le fake news su di me” In concerto allo Stadio San Nicola di Bari, Vasco Rossi ha voluto smentire ancora le fake news su lui e il Sud.

Vasco Rossi (Michele Nucci/LaPresse)

Vasco Rossi continua inarrestabile il suo tour che ieri sera ha fatto tappa allo stadio San Nicola di bari dove il cantante ha portato il suo spettacolo fatto di scenografie e luci imponenti e soprattutto di una scaletta che come sempre ha visto alternarsi alcuni dei suoi più grandi successi con pezzi più nuovi, con la sua band ormai consolidata. Un tour, quello di Vasco che ha contato tutti sold out,. mettendo assieme centinaia di migliaia di persone in tutte le tappe, un rito che puntuale si ripete, una sorta di messa laica di cui Vasco è il sacerdote.

Un sacerdote amatissimo da quella che probabilmente è la fandome più intragenerazionale e più fedele. Nonostante ciò, però, il cantante ha voluto ribadire ancora una volta una cosa che ormai ripete da un po'. Vasco ha voluto ribadire – come riporta il Corriere del Mezzogiorno – come il mito che lui non amerebbe il Sud (lui che ha scelto la Puglia come luogo di villeggiatura e di appuntamento coi fan) sia assolutamente falso: "Amo la Puglia e amo il Sud, c'è una fake news che circola da anni, non ce la faccio più, è una balla. Siete una regione stupenda, gente fantastica, si sta molto meglio al Sud che al Nord" ha detto il rocker dal palco dello stadio barese.

Dopo i concerti di Imola, Firenze, Napoli, il doppio concerto di Roma, quello di Messina e bari a Vasco restano solo altre due tappe del suo Vasco Live 2022. Il rocker di Zocca, infatti, deve ancora salire sul palco dello Stadio del Conero di Ancora iil prossimo 26 giugno e poi chiudere in bellezza allo Stadio Olimpico di Torino il prossimo 30 giugno, per due concerti che, come gli altri, hanno già raggiunto il sold out, come da norma quando si parla di un tour di Vasco. Tra le canzoni che vasco propone, oltre alle immancabili "Vita Spericolata" e "Albachiara" i fan potranno ascoltare "Toffee", "Canzone", "Rewind" fino a "XI comandamento" che ha aperto tutti i suoi concerti.