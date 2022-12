Vasco Rossi, il rocker che va al massimo da oltre 40 anni A 40 anni dalla sua prima pubblicazione Carosello manda in stampa “Vado al massimo 40th Rplay Special Edition”, una riedizione dello storico album di Vasco Rossi.

A cura di Redazione Music

"Sono ancora in coma", "Cosa ti fai", "La noia", ma anche "Splendida giornata" oltre a "Vado al massimo", "Canzone" e "Ogni volta", tra le altre. Sono solo alcune delle canzoni di "Vado al massimo" quinto album di Vasco Rossi che quest'anno compie 40 anni e si veste di un abito nuovo. Carosello, storica etichetta del cantante, infatti, ha deciso di pubblicare, per l'occasione un cofanetto speciale che prevede il cd dell'album, il vinile, un inedito libro cartonato e a colori, a cura del giornalista Marco Mangiarotti nato da una lunga e recente chiacchierata con Vasco una cartolina per il download gratuito dello storico remix di “Una splendida giornata” e in versione rimasterizzata anche il 45 giri culto di Vado al massimo con "Ogni volta" come lato B.

La canzone resta nella storia non solo per la sua invettiva contro il giornalista Nantas Salvalaggio, che qualche tempo prima aveva criticato la sua partecipazione a Domenica In e lo aveva apostrofato nel pezzo come "quel tale che scrive sul giornale", ma anche perché è quella con cui Vasco Rossi partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1982 con un'esibizione che ancora oggi è parte della mitologia dell'evento: Vasco Rossi, infatti, portò sul palco dell'Ariston una canzone molto poco sanremese, chiudendo l'esibizione con il famoso microfono che gli cadde dalla tasca e cadendo a terra creò un boato nel teatro.

Vasco si qualificò in finale, senza avvicinarsi, però, al podio, ma quell'esibizione fu sicuramente un trampolino per la carriera del cantautore che vendette circa 200 mila copie dell'album, restando in classifica per circa 16 settimane. L'album è amatissimo dai fan del cantante e in questa nuova versione torna rimasterizzato da Maurizio Biancani che fu il fonico originale dell'album che conteneva alcune delle canzoni che sarebbero entrate nel pantheon del cantautore: