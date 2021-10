Vasco Rossi ha annunciato cinque nuove date negli stadi: sarà anche a Napoli e Torino Vasco Rossi tornerà a esibirsi dal vivo con una serie di nuovi concerti. Il “comandante” tornerà a regalare emozioni ai suoi fan a partire dalla prossima estate, con 5 date che lo vedranno protagonista a Napoli, Messina, Bari, Ancona e Torino. Gli appuntamenti si aggiungono alla tournée già annunciata, inizialmente in programma per il 2020 ma poi procrastinata al 2022 causa Covid.

A cura di Francesco Raiola

Vasco Rossi dal vivo allo Stadio Diego Armando Maradona

La data che sta infiammando maggiormente gli animi degli appassionati di Vasco è quella del 7 giugno 2022, quando il cantautore si esibirà presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'ultima volta che il Blasco aveva conquistato il tempio del calcio partenopeo era il 2015, in occasione del tour Live ‘Kom: al tempo lo stadio – che si chiamava ancora San Paolo – accolse 57mila persone. In quell'occasione, il "Komandante" dedicò il concerto a Pino Daniele ("Napoli è mille culure, e io voglio dedicare questo concerto a un caro amico e un grande artista. Evviva Pino Daniele", disse prima di iniziare a cantare).

L'amore di Vasco per Napoli

L'evento riscosse una particolare fortuna anche perché Vasco non si esibiva a Napoli (città che ha sempre dichiarato di amare in modo particolare, contrariamente a quella leggenda metropolitana, falsa, secondo cui il cantante avrebbe affermato: “A Napoli ci vengo solo per pisciare”) da ben 11 anni: finalmente, dopo due anni di restrizioni e vita sociale costantemente sacrificata, il pubblico campano potrà tornare a cantare a squarciagola successi come Colpa d'Alfredo, Senza Parole e Albachiara, godendo della carica performativa di uno degli artisti italiani più amati di sempre. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili dal 15 ottobre alle ore 12.00.

Tutte le date del tour di Vasco 2022

Ricapitolando, le date del calendario estivo saranno quella del 24 maggio all'Ippodromo Milano Trenno (ex I-Days), quella del 28 all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, quella del 3 giugno presso la Visarno Arena di Firenze (ex Firenze Rocks), quella del 7 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli, quelle dell'11 e 12 giugno 2022 al Circo Massimo di Roma, quella del 17 allo stadio San Filippo di Messina, quella del 22 giugno al San Nicola di Bari, quella del 26 giugno al Conero di Ancona e quella del 30 giugno presso lo stadio Olimpico di Torino.