Vasco Rossi assediato dai fan: “Sono disponibile non a disposizione, voglio anche fare la mia vita” Vasco Rossi è uno tra i cantanti più amati della musica italiana, migliaia sono i fan che spesso si trovano a seguirlo. A questo proposito, però, il rocker ha dichiarato che pur essendo disponibile, una volta tornato a Zocca gradirebbe condurre una vita tranquilla, per riappropriarsi della sua normalità.

A cura di Ilaria Costabile

Vasco Rossi è senza dubbio uno dei cantanti più amati della musica italiana, i suoi fan sono numerosissimi e lo seguono in ogni dove, come è accaduto proprio in questi ultimi giorni. Come consuetudine, il rocker torna nella sua città natale, Zocca, per riposarsi e staccare dai vari impegni della sua vita lavorativa, ma anche qui pare che non riesca ad avere una tregua, dal momento che i fan lo assediano di continuo.

Lo sfogo di Vasco Rossi

Eppure, una volta arrivato, Vasco Rossi non si è tirato indietro nel concedere autografi e selfie, ma come racconta in un'intervista rilasciata a La Stampa, a volte sente la necessità di prendersi una pausa anche da questo. "Sono disponibile, non a disposizione" dice il rocker, sottolineando come l'assedio da parte dei fan sia una costante del suo lavoro, ma anche in questo caso è giusto non superare certi limiti: "Mi fa piacere far piacere a chi viene qui ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da un altro posto lontano, possa pretendere un autografo".

Il cantante ha poi aggiunto che, comunque, si ritaglia dello spazio durante le sue giornate di relax, in cui rivolgersi ai suoi fan come spiegato in due cartelli affissi di fronte casa sua: "Dedico due momenti della giornata a queste cose ma per il resto voglio fare la mia vita. Ho bisogno della mia normalità".

D'altra parte, dopo un anno ricco di impegni, un tour, il concerto dedicato all'Emilia Romagna, il rocker sente la necessità di ricongiungersi con la sua terra, tornando nel sua cittadina e riappropriandosi di una quotidianità diversa, fatta di semplicità e dell'affetto delle persone a lui care che gli ruotano intorno. Nel corso dell'intervista, infatti, aggiunge: "Tengo sempre distinta la mia vita normale da quella di rockstar. Vengo qui per riposarmi. Vado a camminare, a trovare mia madre. Mi piace la mia Zocca"