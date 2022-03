Vasco e Marracash, la strana coppia della musica italiana per Save the Children e Ucraina Si chiama “La pioggia della domenica” la canzone che vedrà per la prima volta collaborare Vasco Rossi e Marracash, i cui proventi andranno a save the Children.

A cura di Redazione Music

Vasco Rossi e Marracash, due degli artisti più amati e venduti d'Italia hanno unito le forze per "La pioggia della domenica", canzone che sarà pubblicata il prossimo 25 marzo e che li vede collaborare per la prima volta benché negli anni il rapper di Barona abbia mostrato più volte la sua stima per il rocker di Zocca. La collaborazione tra i due nasce proprio quando Marracash aveva chiesto a Vasco il permesso di campionare il suo "Gli angeli" per la sua "Io" presente nell'ultimo album "Noi, Loro e gli altri", ma era solo l'ultima delle citazioni che Marra aveva dedicato a Vasco durante la sua lunga carriera.

"Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore – ha scritto Vasco sui suoi social -. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli ‘La pioggia alla domenica'. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente". Insomma, due dei maggiori artisti italiani del momento, due che vanno sempre in cima alle classifiche hanno unito le proprie forze a scopo benefico.

Dal canto suo Marracash ha spiegato: "Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre". Quando pubblicò l'album, a proposito della canzone, spiegò, in un'intervista al Corriere della Sera: "Per il sample ho avuto la sua autorizzazione, il sogno di una vita". Già in "Rapper/Criminale", pezzo del 2011 rappava "Ammetto ciò che faccio, sono spericolato, come Vasco ai tempi di Fegato Spappolato", mentre in "Tutto questo niente – Gli occhi" citava "la noia": "Sono Vasco che canta ‘La noia'". Marra dichiarò anche di aver scritto Bruce Willis dopo una cena a casa di Vasco, nel

I proventi andranno, appunto a Save the Children "che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a favore dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina" e che "opera nel paese dal 2014, sta distribuendo aiuti ai bambini tuttora intrappolati nel Paese e che stanno rischiando la loro vita, e sta supportando coloro che sono fuggiti nei paesi limitrofi e che hanno bisogno di protezione e di beni di prima necessità". Vasco partirà col suo tour il prossimo 20 maggio con il mega evento di Trento per cui si prevede la presenzadi oltre 120 mila persone.