Una statua per ricordare Franco Battiato e Lucio Dalla: un omaggio ai due artisti a Noto A Noto, in provicia di Catania, sarà inaugurata una statua in bronzo dedicata a Franco Battiato e Lucio Dalla.

A cura di Redazione Music

Si inaugura a Milo, in provicia di catania, città natale di Franco Battiato, una statua dedicata a lui e a Lucio Dalla, due degli artisti che, con la loro musica, hanno segnato un pezzo importante della musica italiana. A dieci anni dalla morte del cantautore bolognese e a un anno da quella del siciliano, il Comune di Noto ha deciso di dedicare ai due una statua in bronzo per due artisti che erano di casa nel piccolo comune catanese: l'inaugurazione avverrà questa sera alle 20 nella centrale piazza Belvedere ‘Giovanni D'Aragona'. la statua è stata resa possibile grazie all'intervento della Pro Loco di Milo.

La decisione è nata dalla voglia "di omaggiare due tra i più grandi protagonisti della musica italiana, Franco Battiato e Lucio Dalla, che avevano scelto il piccolo comune alle pendici dell’Etna per acquistare casa" come si legge nella descrizione della raccolta fondi. prenderanno parte alla presentazione della statua l'autore della statua Placido Calì, il critico e storico dell'Arte Paolo Giansiracusa, il sindaco Alfio Cosentino, il presidente della Fondazione Lucio Dalla di Bologna Andrea Faccani, il presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Antonino La Spina. Durante la serata saranno esposte anche le foto più significative delle varie fasi della realizzazione dell'opera

La statua raffigura Lucio Dalla, seduto al pianoforte, con lo sguardo rivolto verso il mare, e Franco Battiato all’in piedi, con lo sguardo rivolto, invece, verso l’Etna. La statua è costata circa 100 mila euro. Sempre dal progetto della statua si legge che dalla casa di Battiato a Noto "sono passati i più importanti musicisti e sempre lì è stata composta la maggior parte della sua produzione artistica. Pochi anni dopo l’arrivo di Battiato a Milo, anche Lucio Dalla, affascinato dalla personalità artistica del musicista siciliano, acquista casa nel comune pedemontano, trascorrendovi lunghi periodi. In quegli anni l’amicizia tra i due artisti si cementa, trasformando Milo in uno straordinario laboratorio musicale".