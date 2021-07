Una donna neozelandese ha chiamato i suoi tre figli Metallica, Slayer e Pantera, come ha riportato il giornalista e regista David Ferrier (è suo Dark Tourist su Netflix) nella sua newsletter e poi, riassumendola, su Twitter in un thread in cui ha cercato anche conferma a quanto gli aveva detto la donna di cui ha preferito non dare le generalità ma di cui ha mostrato una foto che la vede con una balestra. La prima cosa che Ferrier ha fatto è stato, ovviamente, cercare di verificare la veridicità del fatto, cercando di capire se ci fossero limitazioni ai nomi da poter dare ai propri figli. Metallica, Slayer e Pantera sono tre delle più importanti band metal di sempre.

Dare i nomi di metal band ai figli

"Sono orgoglioso di comunicare che una madre neozelandese ha chiamato i suoi figli Metallica, Pantera e Slayer. Mi ha detto ‘non è facile crescere tre delle band più metal che ci siano': mi sono un po' insospettito quando mi sono reso conto che nel nome di suo figlio ha incluso anche il miglior album dei Metallica, ovvero "…and Justice for all" – ha scritto su Twitter -, ma il registro generale della Nuova Zelanda sembra per confermare che è una cosa reale: inoltre, ho visto i certificati di nascita". Il giornalista, quindi, ha postato la risposta del cancelliere generale della Nuova Zelanda Jeff Montgomery che ha risposto che "non ci sono restrizioni dare ai bambini nomi di gruppi o album, a condizione che la parola usata non sia generalmente considerata offensiva o non assomigli a un grado o titolo ufficiale".

In attesa dei commenti delle band

Ferrier, scherzando ha anche detto che aspetta il commento delle tre band, augurandosi che per questi tre bambini possano ottenere la possibilità di andare gratis ai concerti metal: "Comunque, in attesa di commenti da Metallica , Slayer e Pantera, questa madre metal (e i suoi figli) meritano concerti metal gratuiti per tutta la vita. Penso anche che sia importante notare che questa madre è anche una grande fan delle balestre che sono anche veramente metal e merita il nostro completo e totale rispetto per questo (e per aver allevato tre figli).

Quali sono i nomi vietati in Italia

In Italia la legge prevede l'impossibilità di dare ai figli alcuni nomi. Per esempio è impossibile dare loro il nome del padre, come si fa in America, così come è impossibile dare ai maschi nomi di femmine e viceversa. È vietato dare nomi ridicoli o vergognosi o che contengano lettere di alfabeti diversi dal nostro (come il cirillico) o quelli di personaggi storici, come Benito Mussolini o Adolf Hitler e di personaggi letterari.