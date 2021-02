Potremmo tranquillamente affermare che la melodia del ritornello di Buss it è uno dei suoni più virali al mondo in questo momento. La canzone, prodotta dalla rapper di Dallas Erica Banks, è una delle prime tendenze virali su TikTok del 2021, in grado di raggiungere dei numeri astronomici in poche settimane. Perchè? La challenge che è stata abbinata al brano di Erica Banks, unito a un verso di Hot in Herre di Nelly, è stata riprodotta in più di 4,6 milioni di video in tutto il mondo, ma soprattutto l'hastagh #bussit è arrivato a contare più di 400 milioni di visualizzazioni. Un successo capillare che in maniera incomprensibile ha raggiunto tutti gli angoli del pianeta, ma che si raccoglie dietro all'empowerment femminile, un tema molto importante che negli Stati Uniti sta ricevendo grandissima solidarietà proprio dal genere hip hop, soprattutto dalle artiste Megan The Stallion, Cardi B e Beyoncè.

Il successo di Buss it

Il singolo "Buss it" nasce molto tempo prima rispetto al suo reale successo avvenuto negli ultimi mesi. Addirittura Erica Banks, autrice del brano, ha raccontato di aver registrato il singolo durante una sessione di studio pomeridiana nel 2019, con il suo produttore Sgt J. Il brano, che inizialmente aveva conquistato solo il produttore, come ammesso anche dalla cantante, non vide la luce proprio perché Banks non era sicura della risposta della gente, se il brano avesse colpito o meno. Un dubbio che l'anno dopo non ha potuto più procrastinare, facendosi convincere dal proprio produttore a inserirlo nella tracklist del suo nuovo mixtape: "Erica Banks". Anche se i numeri su Spotify non sono niente male, con "Toot that" che supera anche il milione di stream, il mixtape prende il volo quando una utente, Erikadavila120, sul proprio profilo TikTok pubblica la prima challenge #bussit abbinata al brano. Da allora il video ha raccolto più di 2 milioni e mezzo di like e ha dato inizio a un'esplosione virale a brano. Dalle grandi attrici alle artiste internazionali, si sono cimentate nella challenge su TikTok, dove alternavano durante i versi di Nelly in "Hot in Herre" un abbigliamento sportivo, altre volte non curato, mentre avveniva la trasformazione nel ritornello del singolo "Buss it". Un cambio d'abiti che vede la protagonista cambiare completamente aspetto con abiti molto più scollati e che riflette il significato della challenge: l'empowerment femminile, la figura della donna che sta bene con se stessa e con tutti i suoi outfit.

Dalla poesia al rap

Il successo clamoroso della "Buss it challenge" ha permesso alla rapper texana Banks di firmare un contratto discografico negli scorsi giorni con la Warner Records, un risultato insperato per la donna, che aveva cominciato il suo percorso artistico già durante le scuole medie, come raccontato in un'intervista al portale americano Bazaar: "Sono sempre stata un'appassionata scrittrice, ho iniziato a scrivere poesie in prima media, ma presto ho imparato che poteva impostare le sue rime su un ritmo. Crescendo, mi sono esibita in ‘piccoli concerti rap a scuola al tavolo da pranzo, cose del genere'. Quando sono arrivato al liceo, avevo superato la poesia. A quell'età, mi sono reso conto che la musica è poesia, quindi ho detto: ‘Va bene, beh, mi piace scrivere rap, quindi penso che inizierò a rappare. Da allora ho deciso di iniziare a registrare canzoni. Infatti ho lasciato durante il mio secondo anno per dedicarmi alla musica a tempo pieno". Ha poi annunciato che potrebbe arrivare anche un remix di "Buss it", con uno degli artisti che maggiormente ha apprezzato l'operazione social: il rapper Tory Lanez, che ha affermato di voler collaborare con lei per qualcosa di "esplosivo"