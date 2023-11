Un uomo è caduto in mare durante una crociera metal ed è disperso: il racconto delle band La Headbangers Boat, una crociera heavy metal, ha annunciato la scomparsa di un uomo in mare negli scorsi giorni: la testimonianza sui social dei Lamb of God.

A cura di Vincenzo Nasto

Randy Blythe dei Lamb of God, foto di Getty Images

Lo scorso 3 novembre, la compagnia di navigazione Norwegian Pearl ha ricevuto una comunicazione da parte della Headbangers Boat, una crociera heavy metal con a bordo band come i Lamb Of God: un uomo di 41 anni era caduto in mare vicino alle Bahamas, mentre la nave era diretta alle coste californiane, precisamente a Miami. La dichiarazione pubblica ha sottolineato come le autorità siano state informate in tempi celeri e che "l'operazione di ricerca e salvataggio della Guardia Costiera degli Stati Uniti era in corso". A bordo della nave, come riportato dalla locandina della crociera, ci sono più gruppi che si sono alternati nelle esibizioni: tra questi i Lamb Of God, i Mastodon, gli Hatebreed, i GWAR e gli Shadows Fall.

Il racconto della scomparsa e le prime ore di ricerca

Secondo il racconto del co-fondatore di Metal Injection Frank Godla, riportato dal portale statunitense Stereogum, le ricerche si sarebbero concluse dopo nove ore, con il 41enne adesso disperso nell'Oceano Pacifico. Frank Godla ha mostrato la sua inquietudine nelle prime ore di ricerca: "Intorno alle 3:30 sono stato svegliato da acque davvero agitate e la barca ha fatto una dura inversione a U che mi ha lasciato chiedermi cosa stesse succedendo. Circa 20 minuti dopo, il capitano ci ha informato che un passeggero era caduto in mare ed era iniziata una missione di ricerca e salvataggio. Hanno fatto molti altri annunci nelle ore successive e intorno alle 6 del mattino hanno informato tutti che il programma sarebbe stato cancellato fino alle 13:00". Il senso di smarrimento non sembra essersi esaurito, anzi, peggiorato nelle ore successive con l'intervento del capitano: "Intorno alle 14, il capitano ha dovuto fare un triste annuncio a tutti a bordo che dopo 9 ore di ricerca non avevano altra scelta che concludere la missione di salvataggio e riprendere la rotta per Miami".

Il messaggio di cordoglio dei Lamb of God sui social

Nel frattempo, anche i Lamb of God, sui loro profili social, hanno voluto rendere omaggio all'uomo scomparso in mare e alla tragedia che ha toccato la nave da crociera: "È scioccante che un’occasione così gioiosa si sia velocemente trasformata in tragedia. Non sappiamo cosa sia successo di preciso, ma sappiamo che ogni singola persona su quella nave era parte della nostra famiglia e abbiamo potuto constatare il dolore comune di aver perso uno di noi. Non avremmo potuto essere più orgogliosi di come la comunità metal a bordo si è riunita per sostenersi a vicenda e celebrare l'heavy metal nell'unico modo che conosciamo". Nel frattempo, la Headbangers Boat ritornerà anche l'anno prossimo, nel 2024, con i ticket già in vendita da alcuni giorni. Come riportato dal sito ufficiale, la crociera si terrà su un'altra nave: al posto della Norwegian Pearl utilizzata in questa edizione, gli ospiti saliranno su una Norwegian Gem.