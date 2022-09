Un giorno eccezionale di Andrea Sannino e Franco Ricciardi è la nuova sigla di Domenica In: il testo È stata presentata la nuova sigla di “Domenica In” condotto da Mara Venier: il testo di Un giorno eccezionale di Franco Ricciardi e Andrea Sannino.

A cura di Vincenzo Nasto

Andrea Sannino, Mara Venier e Franco Ricciardi 2022, foto di Instagram @andreasanninofficial

Svelata nelle ultime ore la nuova sigla del programma di punta della domenica in Rai: stiamo parlando della trasmissione di Mara Venier "Domenica In". Per la prima volta nella storia del programma, di comune accordo con la conduttrice, si è scelto di utilizzare una canzone d'autore, una scommessa di Mara Venier mostrata durante la conferenza della presentazione del programma. Si tratta del brano "Un giorno eccezionale", con protagonisti il due volte David di Donatello Franco Ricciardi con uno dei protagonisti musicali degli ultimi anni, Andrea Sannino: il singolo vede nella fase autoriale anche il lavoro di Mauro e Antonio Spenillo. Durante la conferenza, Ricciardi ha raccontato l'origine del brano, definito "Leggero, nazional popolare e cantato sia in italiano che in napoletano", come quando cantano: "Si è svegliata la città, sul tuo viso nasce un sole ma che voglj e t'abbraccià".

Il significato della nuova canzone di Franco Ricciardi e Andrea Sannino

"Un giorno eccezionale" è il brano scelto da Mara Venier come sigla della nuova stagione di "Domenica In": una decisione storica, perché non era mai successo che una canzone d'autore fosse scritta appositamente per il programma. Il brano, fatto ascoltare durante la conferenza di presentazione del programma, avvenuta a Roma nelle scorse ore, ha l'Italia al centro del racconto, anche visivo, con alcuni spoiler sui profili Instagram dei protagonisti, soprattutto nelle scene girate a Napoli. Franco Ricciardi e Andrea Sannino regalano una fotografia di leggerezza, con Napoli sullo sfondo, alla trasmissione televisiva, in cui l'amore diventa l'elemento principale del brano, come quanod nel ritornello cantano: "E mi innamoro di domenica, domenica, domenica, ti voglio bene di domenica, domenica, domenica. Innamorato ancora, ti voglio bene ancora. Innamorato ancora, ti voglio bene ancora".

Il testo di Un giorno eccezionale, la nuova sigla di Domenica In

Buongiorno felicità

Si è svegliata la città

Sul tuo viso nasce un sole

Ma che voglj e t'abbraccià

Sulla tavola il caffè, nei tuoi occhi l’allegria

Guarda fuori quanta gente, vieni e fammi compagnia

Sarà, sarà festa nazionale

Mia madre alla finestra che continua a salutare

Sarà sarà un giorno eccezionale

E la che parto a raccontare

E mi innamoro di domenica, domenica, domenica

Ti voglio bene di domenica, domenica, domenica

Innamorato ancora

Ti voglio bene ancora

Innamorato ancora

Ti voglio bene ancora

Balla gira e balla

Balla ridi e canta

Bella la vita

Sarà sarà canzone popolare

Mio padre alla finestra che non smette di cantare

Sarà, Sarà un giorno eccezionale

Una chitarra da accordare

E mi innamoro di domenica, domenica, domenica

Ti voglio bene di domenica, domenica, domenica

Innamorato ancora

Ti voglio bene ancora

Innamorato ancora

Ti voglio bene ancora