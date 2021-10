“Un brano contro la solitudine” Ultimo annuncia il suo ritorno con “Niente” Ultimo torna in scena con il suo nuovo singolo, “Niente”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 15 ottobre. La canzone anticipa l’uscita di “Solo” (calendarizzata per il 22 ottobre), il nuovo album del cantautore romano, che arriva a due anni e mezzo dalla pubblicazione di Colpa delle favole (2019).

Nel frattempo, Ultimo ha fatto incetta di premi, collezionando 44 dischi di platino, 17 dischi d'oro ed il record di artista italiano più giovane di sempre a esibirsi dal vivo in uno stadio (è accaduto durante il tour "La favola", nella data 4 luglio 2019 all'Olimpico).

Ultimo: "Può suonare strano, ma "Solo" sarà un album contro la solitudine"

Contrariamente a quanto il titolo potrebbe far supporre, Solo non sarà un album dedicato ai lupi solitari ma, anzi, l'esatto apposto. A rivelarlo è stato lo stesso Ultimo in un Tweet che ha ufficializzato il lancio del nuovo disco: "Tra 10 giorni esce l’album. Aspetto questo momento da troppo. L’ho chiamato ‘Solo’, e seppur può sembrare un paradosso, l’ho scritto per far sentire meno solo chi vive questa condizione". Il cantautore ha inoltre fatto sapere che Solo conterrà una canzone che avrebbe dovuto far parte della sua prima fatica discografica, Pianeti, l'album di esordio pubblicato nel 2017.

Di cosa parlerà Niente, il nuovo singolo di Ultimo

Solo segnerà un punto di svolta nella carriera di Ultimo anche dal punto di vista strettamente imprenditoriale, dato che sarà il primo progetto prodotto da Ultimo Records, l'etichetta discografica indipendente fondata da Niccolò Moriconi (questo il vero nome del cantante) lo scorso anno. Niente è il classico brano che ci si potrebbe aspettare da Ultimo: racconta la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore, che, come sempre, finisce per rappresentare un pretesto per riflettere su altro. È già disponibile il preorder di CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), oltre alle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe.