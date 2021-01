Umberto Tozzi contro Donald Trump e famiglia per l'utilizzo di Gloria durante una sorta di festa tenutosi mentre un gruppo di facinorosi invadevano il Congresso a Washington. Il cantante ha postato sui suoi canali social un video in cui si dissociava completamente dalla scelta di usare la canzone, che era stata trasmessa nella versione inglese tradotta e cantata da Laura Branigan, durante un party della famiglia Trump: "Cari amici e fan da tutto il mondo mi hanno mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e alle quali io tengo di più è stata usata durante azioni di inaudita violenza fisica e verbale da Donald Trump e dal suo staff. Io sono notoriamente un artista e una persona che nel pubblico e nel privato ha sempre preferito l'amore alla violenza, nelle mie canzoni e anche in Gloria canto la bellezza della vita e per questo mi dissocio e sono pronto, in qualità di autore a difendere le origini e i principi di questa canzone".

Anche gli eredi di Branigan contro Trump

Il cantante ha tradotto il suo messaggio anche in inglese, seguito a ruota quelle che erano state le parole dure degli eredi di Branigan che poco prima avevano criticato l'associazione della canzone che la cantante aveva portato al successo anche nei paesi anglosassoni con la famiglia Trump e gli scontri di Washington: "Nessun abbiamo dato alcun permesso di utilizzare ‘Gloria', né il suo endorsement, passato o presente, è stato concesso al Presidente Trump per conto di Laura o della sua legacy management company, e con forza e con veemenza ci teniamo a dire che NON appoggiamo in alcun modo gli eventi di ieri al Campidoglio".

L'uso di Gloria da parte dei Trump

Mentre Washington veniva invasa da migliaia di manifestanti vicini al Presidente degli Usa Donald Trump, in un'escalation di violenza che aveva portato all'invasione di un gruppo di facinorosi del Congresso degli Usa, la famiglia Trump osservava gli eventi da una postazione poco lontano, sotto una tenda. In un video girato dal figlio del Presidente si vedono un po' di persone che guardano da alcuni schermi quello che sta accadendo e come colonna sonora c'è proprio "Gloria" nella versione inglese: nelle immagini si vedono Donald Trump Jr e la fidanzata Kimberly Guilfoyle ballare sotto le note della canzone mentre Trump osserva gli schermi.