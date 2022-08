Ultimo sparisce dai social, i fan si preoccupano e lui spiega il motivo dell’assenza Ultimo ha fatto preoccupare i suoi fan, restandosene alla larga dai social per due settimane. In queste ore, l’artista ha spiegato il motivo della sua assenza.

A cura di Daniela Seclì

I fan di Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, vorrebbero avere costanti aggiornamenti social da parte dell'artista. Così, quando in questi giorni, Ultimo è comparso sempre meno sui social, fino a sparire del tutto per qualche giorno, in molti hanno cominciato a tartassarlo di domande, per sincerarsi che stesse bene. Il cantante ha spiegato loro i motivi dell'assenza.

Ultimo torna sui social dopo due settimane

L'ultimo post pubblicato dall'artista sui social risaliva a lunedì 1 agosto. Un breve video in cui, a bordo di una barca e con la sua fedelissima chitarra, Ultimo cantava la canzone intitolata Vieni nel mio cuore. 354 mila like, oltre 8 mila commenti adoranti, poi da lì il silenzio. In queste ore, sedici giorni dopo, Moriconi è ricomparso su Instagram. Prima ha celebrato un mese dall'indimenticabile concerto al Circo Massimo, poi ha risposto a tutti coloro che stavano manifestando una certa preoccupazione per la sua assenza dai social.

Perché l'artista non pubblicava più post e Instagram Stories

Ultimo è intervenuto su Instagram e in una story è apparso divertito dal trambusto che si è scatenato per un'assenza di pochi giorni dai social. Così, ha rivelato che semplicemente intende usare il telefono il meno possibile, perché senza si sta nettamente meglio:

Sto bene. Sono 20 giorni che non faccio una storia, mica due anni. Avete presente l'uso giornaliero del telefonino? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti. Non voglio fare il fico che vuole vivere senza telefono, ma è un dato di fatto…senza questi cosi si vive meglio. Staccate. Noi comunque ci sentiamo presto.

Non è detto che almeno alcuni dei suoi numerosissimi follower, non decidano di fare tesoro del consiglio di Ultimo, vivendo le loro giornate liberi dalla dipendenza dal cellulare.