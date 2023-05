Ultimo: “Sono ipocondriaco, mi salva qualche canna. Jacqueline? Mi sono innamorato dal primo bacio” Dal rapporto con Renato Zero, che lo ha portato sul palco con sé, al Sanremo della discordia. “Quando la sala stampa esultò per il mio mancato podio ci rimasi male, ma per loro, non sono una vittima”. Il perfezionismo e il duro lavoro: “Vorrei avere tutto sotto controllo, ma non si può”.

A cura di Giulia Turco

Ultimo si racconta in un’intervista ad Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera. La passione per la musica è nelle sue vene e, giovanissimo arrivano i primi palchi. “Mia mamma è una sorcina persa. Ascoltavamo Renato Zero tutto i giorni”, racconta Niccolò Moriconi in arte Ultimo. “C’è un verso che mi è rimasto impresso: sana ingenuità. Io sono così: sanamente ingenuo”.

La strada verso la musica e il rapporto con Renato Zero

La conoscenza con il suo idolo è arrivata grazie allo zio, con problemi di salute, al quale Renato Zero si era particolarmente affezionato. Nel frattempo Niccolò le aveva provate tutte, si è presentato tre volte ad Amici, due volte a X Factor, due a Sanremo Giovani. Una di queste volte, chiese un parere proprio a Renato Zero. “Mi mandò un sms bellissimo: ‘Io non posso influire sulla commissione, ma anche se potessi non lo farei. È come quando vedi in vetrina un vestito bellissimo, e lo vuoi a tutti i costi. Con il tempo troverai le risposte”. Poi con Renato sono salito sul palco. Mi ha presentato così: ‘Il mio nipotino gode della stessa umiltà dello zio’".

L’ultimo Sanremo e il rapporto con Mahmood

La storia tra Ultimo e la sala stampa di Sanremo non è delle migliori. Nel 2019 il cantautore si scagliò contro i giornalisti per averlo affossato permettendo la vittoria di Mahmood. Nel 2023 invece ha fatto discutere la reazione della sala stampa che ha esultato per l'esclusione di Ultimo dal podio. “Come ho preso l’esultanza di parte della sala stampa all’annuncio che non sarei salito sul podio? Ci sono rimasto male. Soprattutto per loro. Non sono una vittima, me te magno. Fai quel che cavolo vuoi, me ne sbatto, vorrei solo sapere: perché? Perché sei contento se Ultimo arriva quarto? Cosa c’è nella tua testa? Perché esulti, perché mi schernisci con quei gesti?”. In quanto a Mahmood, nulla di personale, nonostante i due artisti non abbiano avuto occasione di conoscersi: “Non abbiamo avuto modo di conoscerci perché ognuno si fa i cavoli suoi, ma non ho nulla contro di lui. Quel momento ci ha visti contrapposti, ma era una diatriba creata da altri”.

L’ipocondria e l’amore con la fidanzata Jacqueline

Si definisce ipocondriaco, “nel senso che vorrei avere tutto sotto controllo, ma nessuno può”. Per rilassare i nervi lo aiuta qualche droga leggera, ammette: “Ogni tanto la sera una canna me la faccio, soprattutto in California dove è legale. Mi rilassa. Non dico sia giusto, è meglio non farlo, così come è meglio non bere coca-cola e non mangiare hamburger da McDonald’s. Non ho il mito della marijuana, ma credo che andrebbe legalizzata”. È un perfezionista e, quando è al suo fianco, a smorzare la sua smania, ci pensa la sua dolce metà, la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, che è anche la figlia di Heather Parisi. “Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”.