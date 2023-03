Ultimo non si ferma più: Alba è l’album più ascoltato per la terza settimana consecutiva Alba di Ultimo è per la terza volta consecutiva l’album in testa alla classifica FIMI.

A cura di Redazione Music

Nel 2019 Ultimo era stato in testa alle classifiche per sei settimane con due album diversi, prima con "Peter Pan", in scia alla partecipazione al festival di Sanremo e poi con l'album nuovo "Colpa delle favole" ed è stato proprio lì che ha costruito definitivamente la carriera che in questi anni ne ha fatto uno degli artisti più amati dal pubblico. Nel 2017 era uscito l'album d'esordio "Pianeti" che sarebbe tornato prepotentemente in classifica negli anni successivi, quando il cantautore romano aveva tre album contemporaneamente in top 20, bissando il primo posto anche nel 2021, dopo l'uscita di "Solo" e gli stadi già riempiti e rinviati a causa della pandemia.

Con "Alba", però, ultimo album che ha seguito la partecipazione del cantautore al festival, dove si è qualificato quarto, sta succedendo quello che successe qualche anno fa e Ultimo, quindi, si ritrova per la terza settimana consecutiva in testa alla classifica FIMi degli album più venduti: "ALBA si conferma il disco più venduto in Italia per la terza settimana consecutiva. Grazie a tutti voi da me…. e il mio pianoforte lì dietro" scrive il cantautore postando una foto su Instagram che lo ritrae a casa sua. Sono tre settimane, infatti, che l'album è in testa alle classifiche, con Alba – la canzone – che ha raggiunto ormai i 12 milioni di stream, seconda più ascoltata dell'album, alle spalle di "Vieni nel mio cuore" che è quasi irraggiungibile a 40 milioni con la certificazione di doppio platino.

Un oro, intanto, lo hanno raggiunto anche il singolo sanremese e l'album che continua a tenersi alle spalle artisti molto blasonati, forte anche delle poche uscite veramente forti di questo periodo che gli serve, comunque, per capitalizzare al massimo. E così nell'ultima rilevazione della FIMI, Ultimo si tiene ancora alle spalle Lazza col suo album dei record "Sirio" e "Il coraggio dei bambini" di Geolier, che completano il podio, seguiti da "Rave, Eclissi" di Tananai e da "Materia (Pelle)" di Marco Mengoni, quinto. In sesta posizione c'è "Milano Demons" di Shiva, mentre in settima posizione c'è "Madreperla" di Guè, con Elodie ottava con "Ok. Respira" seguita dai Maneskin di "Rush!" e da "Fake news" dei Pinguini Tattici Nucleari.