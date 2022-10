Ultimo lancia il nuovo brano Ti va di stare bene e anticipa alcune strofe al pianoforte in aeroporto Ultimo lancia il nuovo singolo Ti va di stare bene, disponibile da venerdì 28 ottobre, e spoilera una piccola parte del brano dall’aeroporto: si avvicina ad un pianoforte e canta sottovoce. Il video condiviso su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Niccolò Moriconi in arte Ultimo, dall'aeroporto, nell'attesa del suo volo per Londra, ha spoilerato una parte del suo nuovo singolo Ti va di stare bene. Su Instagram il celebre artista ha mostrato il momento in cui si è avvicinato ad un pianoforte e a bassa voce ha intonato per pochi secondi una delle strofe della canzone in uscita il prossimo venerdì 28 ottobre. "Spoiler dall’aeroporto" ha scritto come didascalia al nuovo post aggiunto poche ore fa che ha sin da subito scatenato i milioni di follower.

Il video di Ultimo in aeroporto

Su Instagram ha condiviso il video da lui ripreso mentre, con un cappello ed un cappuccio, si avvicina ad un pianoforte trovato in aeroporto. In attesa di salire su un aereo diretto a Londra, dove pochi minuti fa si è taggato tra le stories, Ultimo in gran segreto ha anticipato una piccola parte della sua nuova canzone in uscita. "Ti va di stare bene? Che non ricordo più che effetto fa la vita, se dentro ci sei tu. Ti va di stare bene?" canta sottovoce suonando lo strumento. In poche ore il video condiviso è diventato virale.

Dalle stories di Ultimo

Ti va di stare bene disponibile da venerdì 28 ottobre

Il celebre artista, reduce dal successo trionfale del tour Ultimo Stadi 2022 per il quale ha ricevuto da SIAE il riconoscimento del "biglietto di diamante" per aver conquistato 11 sold su 15 serate, ha lanciato Ti va di stare bene, il nuovo singolo dalle atmosfere pop rock, che sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 28 ottobre. Si tratta del secondo tassello del nuovo percorso discografico di Ultimo, iniziato con "Vieni nel mio cuore", brano presente nella Top 50 Italia di Spotify. In programma per il 2023 le date del tour Ultimo Stadi: "La favola continua…". La tournée partirà con una doppia data all'Olimpico di Roma il 7 e l'8 luglio, per poi proseguire a Milano al San Siro il 18 e 19 luglio.