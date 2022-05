Ultimo ha scritto un brano con Ed Sheeran: “Non smettete mai di credere nelle favole” La canzone si chiama “2step” ed esce venerdì 6 maggio. Il cantautore emozionato: “Non smettete mai di credere nelle favole”.

Una notizia che farà felici sicuramente i fan del cantautore romano Ultimo, che ha annunciato su Instagram un feat. con Ed Sheeran. La canzone si chiama "2step" ed esce venerdì 6 maggio. Il cantautore ha raccontato come è nata questa collaborazione: "Mi aveva chiesto una strofa, gli è piaciuta". Poi il finale da sogno: "Le favole si avverano". Un invito a non smettere mai di credere in se stessi.

L'annuncio di Ultimo

Una collaborazione eccezionale: Ed Sheeran feat. Ultimo è qualcosa che in effetti rende bene già solo a vederlo scritto. Ultimo racconta come è nata questa collaborazione:

Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran, l’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta… uscirà il 6 maggio.

2step – Ed Sheeran ft. Ultimo. Non smettete mai di credere nelle favole ❤️

Il tour di Ultimo negli stadi italiani

Il tour di Ultimo negli stadi italiani parte il 5 giugno 2022 da Bibione, allo Stadio Comunale. Tutte le date sono recuperi di concerti annullati a causa del Covid. Si prosegue poi a Firenze con doppia data, ad Ancona, Torino, doppia data anche a Napoli, Modena, Pescara, Bari, doppia data a Catania, Roma e doppia data a Milano.