Ultimo e la sorpresa alla piccola Agnese che ha realizzato il sogno di incontrarlo Ultimo si è reso protagonista di una sorpresa ad una sua piccola fan. Il cantante ha filmato il momento in cui ha salutato Agnese, di 11 anni, visibilmente emozionata.

A cura di Ilaria Costabile

Un momento davvero emozionante per una piccola fan di Ultimo, che può dire di aver realizzato un sogno incontrando il suo idolo. Il tutto è successo a Roma, ripreso anche dal cantante che ha pubblicato questi attimi sui social, ricevendo commenti e messaggi di approvazione, e facendo sperare a tutti i suoi fan che, prima o poi, possa succedere anche a loro.

La sorpresa di Ultimo a una fan

Un video che riprende un momento senza dubbio emozionante per molti, che hanno vissuto attraverso la piccola Agnese la possibilità di incontrare il loro cantante preferito. L'incontro avviene nei pressi di un parcheggio, dove la ragazzina si è fermata insieme al papà, una volta resasi conto che dietro le grate c'è proprio il suo idolo. Ultimo, resosi conto dello sguardo in lontananza, le si avvicina e le fa cenno con la mano di superare il cancello, dicendo: "Vieni?" e, ovviamente, non passa un attimo che la bambina è già di fronte il cantante che le chiede il suo nome. Sorridente ed emozionata, dopo avergli detto il suo nome, Agnese risponde alle altre domande che gli pone l'artista, dicendogli che ha undici anni, viene da Civitanova Marche e che è in compagnia di suo padre, che infatti la sta aspettando in macchina. Ultimo, quindi, rivolgendosi prima alla sua piccola fan, poi a suo padre, le dice: "Quanta strada! Papà ti vuole veramente bene". Un sogno, anche se piccolo, realizzato dalla dolce Agnese che, infatti, torna a casa più felice che mai.

Il tour estivo di Ultimo

Intanto, in attesa della partecipazione al Festival di Sanremo, Ultimo annuncia ai suoi fan che anche la data del 7 luglio allo Stadio Olimpico è andata sold out. Già durante lo scorso tour il cantante era riuscito a riempire gli stadi, questa estate riparte con un nuovo giro che prevede tre appuntamenti a Roma, la sua città, due a Milano e la data d'inizio a Lignano.