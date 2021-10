Ultimo è già da record, “Solo” album più venduto e miglior esordio del 2021 Stando alle classifiche quello dell’artista uscito lo scorso 22 ottobre è l’album e il vinile più venduto della settimana, che conquista quindi il primo posto in classifica. L’album di Ultimo segna anche un record in questa annata, imponendosi come il miglior esordio per vendite di un disco nel 2021.

A cura di Andrea Parrella

Tutti gli album dell'artista ancora in classifica

Oltre a questo riconoscimento, "Solo" ha esordito nella Top5 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto e, a riprova di un successo che ormai va avanti da anni, attualmente tutti i quattro progetti discografici dell'artista (“SOLO”, “Colpa delle Favole”, “Peter Pan” e “Pianeti”). sono presenti nella classifica Top100 FIMI degli album più venduti.

La grande attesa per il ritorno di Ultimo dopo il silenzio

C'era molta attesa per il ritorno di uno dei fenomeni musicali più incredibili di questi ultimi anni. Ultimo, infatti, è uno dei pochi giovani che è riuscito a farsi largo nel mondo della musica senza provenire dal rap e dalla trap o avendo alle spalle qualche talent. Una volta si sarebbe detto che era solo grazie alla forza della musica e in effetti è grazie a questo e a una serie di scelte azzeccate oltre alla capacità di stabilire un rapporto empatico con la sua fanbase che lo supporta da sempre, permettendogli di avere un tour nei palazzetto sold out poco dopo la sua partecipazione tra i Big di Sanremo e 60 mila persone a cantare con lui all'Olimpico l'estate successiva. Un successo che lo aveva spinto ad annunciare per l'anno successivo, il 2020 un tour negli stadi – sarebbe stato il più giovane – salvo poi doverlo rinunciare a causa della pandemia di Covid.