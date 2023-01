Ultimo a Sanremo 2023, sulla lite in conferenza nel 2019: “Non sono fiero di quello che ho fatto” Ultimo torna a Sanremo a 4 anni di distanza dalla partecipazione all’edizione 2019 del Festival, segnata dal secondo posto dietro Mahmood e dallo scontro con i giornalisti in conferenza stampa. “Non sono fiero di quello che ho fatto”, dice oggi.

A cura di Stefania Rocco

Ultimo torna a Sanremo. Amadeus lo ha voluto tra i Big dell’edizione 2023 del Festival con la canzone Alba che, come anticipato in un’intervista a Il Messaggero, spera di “riuscire a fare ascoltare a quanta più gente possibile”. Con l’occasione, il cantautore romano torna sul famoso scontro con i giornalisti in conferenza stampa a margine dell’edizione 2019 del Festival, quando si classificò secondo dietro Mahmood, risultato vincitore con la sua Soldi.

Ultimo sulla conferenza stampa di Sanremo 2019: “Non rinnego il passato”

Quando a Ultimo chiedono se la partecipazione al Festival sia un modo per riscattare il secondo posto del 2019, il cantautore replica: “Non devo riscattare niente. Non mi pento di niente e non sono fiero di tutto quello che ho fatto”. Poi chiarisce: “Voglio dire che non sono pentito, perché il passato non si rinnega. E che non sono fiero, perché non dovrei essere fiero di quello che ho detto e fatto in quel contesto. Nel nuovo album canto la mia maturità. Ho capito che non posso piacere a tutti: ad alcuni la mia musica fa schifo, altri dicono che faccio canzoni troppo lente. Però bisogna riconoscere che nella mia musica c'è autenticità”.

Ultimo: “Perché torno a Sanremo”

Ultimo torna in gara a Sanremo nonostante i 73 dischi di oro e di platino collezionati in questi anni e i numeri record raggiunti con i suoi concerti. “Tutto bellissimo. Ma non mi fanno sentire appagato”, chiarisce l’artista riferendosi a riconoscimenti guadagnati, “È il motivo per il quale torno a Sanremo: a me piace l'idea di mettermi in gioco, buttarmi nella mischia. Vorrei che questa partecipazione fosse un modo per far capire che io c'ho un fuoco dentro che questo successo non riesce a spegnere”. Infine, un commento divertito sui pronostici che lo danno come superfavorito: "Le ho viste e a furia di grattarmi, ho consumato i gioielli di famiglia".