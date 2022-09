Ucciso il rapper Pnb Rock durante una rapina, il dolore di Sfera Ebbasta che ha un inedito con lui È morto a 30 anni il rapper PnB Rock, ucciso durante una rapina. In passato aveva collaborato, tra gli altri, con Sfera Ebbasta e Ed Sheeran.

A cura di Francesco Raiola

Il rapper PnB Rock è stato ucciso durante una rapina avvenuta lunedì pomeriggio a Los Angeles, stando a quanto ha scritto il Los Angeles Times. Il rapper, conosciuto per "Selfish" e per una collaborazione inedita con Sfera Ebbasta, si trovava nel ristorante quando un uomo è entrato e ha chiesto ai clienti di consegnare una serie di oggetti di valore. Stando ai testimoni, PnB – che era lì con la compagna, che si era geolocalizzata in un post su Instagram poi cancellato – è diventato subito la vittima principale a causa dei gioielli che portava con sé. Non ci ha messo molto l'aggressore per colpire il rapper, stando a quanto detto dal capitano della polizia di Los Angeles Kelly Muniz: "L'uomo ha sparato alla vittima ed è corso fuori dalla porta laterale verso un'auto in fuga e poi è fuggito dal parcheggio"

Al momento gli agenti stanno controllando le immagini girate dai video di sicurezza del locale e da quelli lì intorno per cercare di identificare l'assassino e capire come si è allontanato dalla scena del crimine. Pnb era un nome molto conosciuto nel rap americano, aveva cominciato a fare rap, aveva spiegato, dopo aver ascoltato "Take care" di Drake, collaborando nella sua carriera con artisti del calibro di Ed Sheeran e Chance the Rapper nel brano "Cross me", mentre la sua ultima canzone, "Luv Me Again", è stata pubblicata lo scorso 1 settembre. Proprio poco tempo fa, il rapper aveva parlato del pericolo dei furti e di come stessero aumentando quelli ai rapper, che spesso si localizzano nei posti in cui vanno, anche se spiegava che non era mai stato derubato, anche se ci avevano provato durante la pandemia. PnB aveva spiegato, però, che dopo la morte del fratello si era reso conto della mortalità e di quanto una situazione può cambiare in un momento: "Ho visto delle persone morire. Sono stato vicino a persone che sono morte… Chiunque può morire".

A piangerlo, nelle sue storie su Instagram, è stato anche Sfera Ebbasta, uno dei nostri rapper più famosi, in Italia e nel mondo. I due, infatti, avevano collaborato assieme qualche anno fa, con un singolo "Parigi" che non è mai stato pubblicato ufficialmente ma che si può ascoltare su Youtube. nel 2019, infatti, il rapper italiano aveva pubblicato per sbaglio, pare, un inedito che vede il feat proprio di PnB Rock e forse anche di Lil Durk, anche se non è mai stato ufficializzato. Il rapper di Cinisello ha postato su Instagram, però, alcune immagini che lo vedevano in studio proprio con il rapper americano, commentato solo da cuori spezzati. Anche Ed Sheeran ha voluto condividere un ricordo del cantante: "È una notizia orribile che @pnbrock sia stato colpito e ucciso. È semplicemente straziante. Un tale talento, è stato un piacere lavorare su "Cross Me" con lui, i miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici, è giorno molto triste".