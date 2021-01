Il rapper di 19 anni 18veno è stato ucciso a seguito di alcuni colpi d'arma da fuoco mentre era nella sua casa di Rock Hill, come confermato dai media americani nelle scorse ore. Media che riportano come le indagini per comprendere quali siano state le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane rapper siano ancora in corso. Stando alla televisione locale WCNC Charlotte la Polizia avrebbe risposto a una chiamata scoprendo al proprio arrivo due ragazzi di 17 e 18 anni feriti da colpi d'arma da fuoco ed entrambi sono stati trasportati in ospedale dove, però, sono stati dichiarati morti.

Le hit "1942" e "Slugs"

Forte di due singoli sopra le 100 mila visualizzazioni su Youtube, come avvenuto per "1942" e "Slugs", il rapper era definito da alcuni siti specializzati come una delle promesse del genere in America. E in effetti il ragazzo cresciuto in South Carolina, dopo i primi anni di vita a Washington si era ispirato alla trap del sud citando come artisti di riferimento Gucci Mane, Jeezy e Yo Gotti. Aveva cominciato a rappare da pochi anni, ma aveva già cominciato a farsi un nome nell'ambiente e il 2020 era stato un anno molto importante per porre le basi per la sua carriera futura: "Continuo a non pensare che abbiamo il rispetto di cui abbiamo bisogno – disse in un'intervista con Lyrical Lemonade la scorsa estate – Non siamo rispettati ancora come dovremmo. Dipende da noi a questo punto, dipende dagli artisti che la South Carolina ha in questo momento. Voglio essere uno di quelli che ci aiutano a farci conoscere a livello mondiale".

Il 2020 anno di svolta

E nel 2020, infatti, aveva pubblicato l'Ep di cinque canzoni "R4z" e il mixtape "Pablo" ponendo le basi per quello che sarebbe avvenuto nel 2021. Il rapper citava spesso come stava riuscendo a farsi strada nonostante sia cresciuto in un paesino di meno di cinque mila abitanti, ma come altri colleghi purtroppo non è riuscito a vivere a lungo. Solo nelle ultime settimane hanno perso la vita i rapper Blue Benji Kobe, poi Mo3 fino a Baby CEO, protetto di uno dei padri della drill mondiale come Fredo Santana.