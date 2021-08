Tyga lancia la sfida a Onlyfans, dopo il ban dei contenuti pornografici dal 1° ottobre Con la nuova policy di Onlyfans sulla censura ai contenuti pornografici postati sulla piattaforma, che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre, molti creator e sex worker stanno cercando una nuova strada, come quella mostrata da Tyga. Il rapper americano ha condiviso un video su Instagram in cui ha sponsorizzato la sua piattaforma, una contender di Onlyfans.

A cura di Vincenzo Nasto

Ormai è ufficiale: dal 1° ottobre la piattaforma Onlyfans cambierà la sua policy, vietando la pubblicazione di foto e video a tema sessuale. Una svolta incredibile e che potrebbe cambiare la storia della piattaforma, che stava attraversando un lungo periodo di successo, ma soprattutto un aumento considerevole di creator e utenti. Una scelta che ha scosso anche gli investitori su Onlyfans, ma soprattutto chi riusciva ad avere un guadagno effettivo dall'abbonamento mensile sottoscritto dagli utenti. Tra i top 5 internazionali ritroviamo un nome altisonante della musica hip hop americana: Tyga. Il rapper ha deciso di non rimanere con le mani in mano e negli scorsi giorni ha approfittato del suo pubblico su Instagram per sponsorizzare una nuova applicazione, la contender di Onlyfans: Myystar. In un video realizzato, il cantante ha mostrato anche i suoi guadagni su Onlyfans, una cifra che supera i 600mila dollari.

I guadagni di Tyga e il record di Bhad Bhabie

Il futuro a portata di mano, senza alcuna censura sul contenuto da postare. Era nata così l'idea di Onlyfans, l'applicazione che ha permesso negli scorsi mesi a molti creator, tra cui anche sex worker, di riuscire ad avere un compenso per la condivisione di immagini e video, tramite un abbonamento mensile da parte dei clienti. Non sarà così più dal 1° ottobre e c'è già chi è corso a tutelarsi: stiamo parlando del rapper di Cali Tyga, che venerdì ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram da oltre 23 milioni di followers, in cui ha indicato la nuova strada. Stiamo parlando di Myystar, una nuova piattaforma contender di Onlyfans, in cui Tyga ha deciso di condividere le proprie immagini e i propri dietro le quinte di video molto personali, alcuni a sfondo erotico. Una scelta che non lascia impassibili, soprattutto perché il rapper era tra i cinque creator che avevano guadagnato più con l'applicazione. Tra questi non possiamo dimenticare anche Bhad Bhabie, che nel suo esordio sulla piattaforma, riuscì a battere il record di OnlyFans, collezionando in sei ore: 757.526,08 $ da abbonamenti, 267.675 $ da pagamenti in privato e 5,502,35 $ in suggerimenti per le foto.

La scelta per tutelare i sex worker

Il cantante ha postato il video, mostrando chiaramente il suo profilo Onlyfans mentre veniva eliminato e poi l'apertura del nuovo profilo su Myystar, invitando gli altri creator e sex worker a seguirlo. Non solo, sicuramente, una lotta alla censura, ma anche maggiori opportunità economiche, come ha spiegato lo stesso Tyga: "Myystar è più futuristica, ha maggiore qualità e avrà solo il 10% di commissioni. I creator potranno creare contenuti in libertà". La potenzialità dell'applicazione, come ha espresso Tyga, va a preservare anche i guadagni che i sex worker ricevono attraverso l'applicazione, come ha discusso in un'intervista su Forbes: "So quante persone guadagnano un sacco di soldi su OnlyFans, ed è lì che arriva la maggior parte delle loro entrate. Voglio dare speranza a quelle persone".