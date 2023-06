Tutti i festival musicali italiani dell’estate 2023: la guida aggiornata Da Rock in Roma al Lucca Summer Festival, passando per il No Borders e l’Apolide: qui la guida aggiornata ai festival musicali italiani nell’estate 2023.

A cura di Vincenzo Nasto

Nameless Festival, foto Comunicato Stampa

Dai primi giorni di giugno fino agli ultimi di settembre, l'Italia intera sarà attraversata dai Festival musicali, da realtà completamente nuove come La Prima Estate che registra un grande parterre di artisti nella sua seconda edizione, a Ferrara sotto le stelle, arrivata ormai alla sua 27° edizione. Qui la guida aggiornata ai festival musicali italiani.

Rock in Roma dal 8 giugno al 22 settembre

Rock in Roma 2023

Dopo l'esordio lo scorso 8 giugno con la LoveGang 126, il Rock in Roma continuerà fino al prossimo 22 settembre ospitando artisti come i Nu Genea il 28 giugno e Lazza il 3 luglio. Il 12 e il 16 luglio ci saranno due ospiti internazionali come Maluma e gli Arctic Monkeys, quest'ultimo sold out. Chiude il festival il 22 settembre con il concerto di Paul Weller.

La Prima estate dal 16 al 25 giugno

La Prima Estate

Sei giorni e 24 artisti per vivere un’esperienza al Lido di Camaiore che va oltre la semplice rassegna musicale. Arrivano colossi come Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J, Bicep, Chet Faker, Japanese Breakfast. Senza dimenticare Nas, Geolier, Kings of Convenience e Nu Genea, il fenomeno Dardust, BigMama, i Nation of Language, ELE A, Bu Cuaron ed Elasi.

Acieloaperto dal 17 giugno al 27 agosto

A cielo aperto 2023

Undicesima edizione per il festival di Cesena che come al solito permette l'incontro di artisti di fama internazionale come Wilco, Fat Freddy’s Drop ad ospiti italiani come Bassi Maestro e DJ Shocca, ma anche i Verdena e i Baustelle.

I-Days dal 22 giugno al 15 luglio

I–Days 2023

All'Ippodromo La Maura e Ippodromo San Siro di Milano quest'anno arriveranno alcuni dei più grandi artisti internazionali: da sottolineare la coppia Rosalia – Travis Scott, ma anche gli Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine e Liam Gallagher.

Musicultura il 23 e il 24 giugno

Musicultura, 2023

Giunta alla 34° edizione, nell'Arena Sferisterio di Macerata, Flavio Insinna presenterà un parterre di ospiti italiani. Il contest vedrà esibirsi Fabio Concato, i Santi Francesi, Paola Turci, Chiara Franci, Ermal Meta e Dardust.

Love MI il 27 giugno

Love MI 2023

In piazza Duomo a Milano, Fedez ritorna per il secondo anno consecutivo con il suo Love MI: tra gli ospiti invitati Tedua, Tony Effe, Annalisa, Tananai, ma anche Caneda, Mara Sattei e Anna.

Locus Festival dal 27 giugno al 1° settembre

Locus 2023

Nella splendida cornice di Monterotondo in Puglia, si esibiranno artisti del calibro dei Simply Red il 27 giugno nell’iconica piazza della Cattedrale di Trani, i Sigur Ròs nell’area portuale di Bari l'11 luglio. Poi la leggenda vivente del jazz mondiale Herbie Hancock il 13 luglio a Fasano; a questi si aggiungono i neozelandesi Fat Freddy’s Drop il 29 luglio.

Lucca Summer Festival dal 29 giugno al 28 luglio

Lucca Summer Festival 2023

Parte con il botto l'edizione 2023 del Lucca Summer Festival che vedrà il 29 giugno esibirsi i Kiss, seguiti sette giorni dopo da Bob Dylan. Poi arriva il 14 luglio Norah Jones e il 20 luglio la città aprirà le porte a Lil Nas X. A chiudere il festival il 28 luglio il live di Robbie Williams con special guest Diodato.

Kappa FuturFestival dal 30 giugno al 2 luglio

Kappa, 2023

Il clubbing non dorme mai e quest'estate lo conferma con il weekend dal 30 giugno al 2 luglio al Kappa. A Torino arrivano i principali nomi della scena dance: da Peggy Gou a Major Lazer, da Fatboy Slim a Ricardo Villalobos.

Porto Rubino dal 30 giugno al 9 luglio

Porto Rubino, 2023

Arrivata alla quinta edizione del Festival che attraversa la Puglia tra Brindisi, Giovinazzo, Monopoli, Tricase e Campo Marino, ospiterà quest'anno nomi del calibro di Mahmood, Madame, Niccolò Fabi, ma anche Levante, Emma Marrone e Francesca Michielin.

Goa Boa dal 30 giugno al 8 luglio

Goa Boa, 2023

Nel Porto Antico di Genova, dal 30 giugno all'8 luglio alcuni dei suoni più interessanti del panorama europeo: ad aprire le danze ci saranno i Nu Genea, seguiti da Peter Hook e The Light. Chiudono la manifestazione i Kraftwerk.

No Borders Festival dal 1 al 30 luglio

No Borders

Per chi ha deciso di seguire un festival in montagna, No Borders accoglie alcuni degli artisti più interessanti, tra soul e jazz: le stelle, sicuramente, saranno Skun Anansie, Ben Harper e Mika.

Disorder dal 13 al 16 luglio

Disorder, 2023

A Oliveto Citra, nella provincia di Salerno, l'11° edizione di Disorder, quest'anno con un titolo accattivante: Controcorrente. Si esibiranno i 24 Grana, Marlene Kunts, ma anche la Rhabdomantic Orchestra Traum e i Logout Soundsystem.

ElectroPark 14-16 luglio

electropark, 2023

Il festival di musica elettronica e arti performative che quest'anno torna a Genova per la 12esima edizione dal 14 al 16 luglio, accoglierà James Holden, ma anche Anthony Rother che porta invece il suo iconico set hybrid electro, mentre la statunitense Mary Lattimore, con la sua arpa e l'ausilio di sottili e calibrati innesti di elettronica, realizza una ambient music languida, lunare e ovattata.

Apolide festival dal 20 al 23 luglio

Apolide, 2023

Il festival torna per la ventesima edizione dal 20 al 23 luglio nel verde dell’Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè: una line-up di oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo: dagli Usa con Jeff Mils, da Israele con Noga Erez e dalla Siria con Omar Souleyman.

Green Valley Post Festival il 22 e il 23 luglio

Green Valley Pop Fest. 2023

La grande musica torna in Sicilia con la seconda edizione del Green Valley Pop Festival. L’evento si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 a Sciacca (AG) nella Piazza Angelo Scandaliato e vedrà come protagonisti alcuni dei migliori protagonisti dell'urban moderno. Da Boro Boro a Vegas Jones, senza dimenticare gli headliner Boomdabash ed Elettra Lamborghini.

Maco Festival dal 22 luglio al 19 settembre

Maco Festival, 2023

Riparte il Maco Festival, tra gli eventi live in Campania più longevi ed apprezzati in Italia. Quest'anno presenta sul palco della Planet Arena il rapper milanese Ernia, giovedì 10 agosto, mentre il padrone di casa Geolier, sabato 19 agosto.

Ferrara sotto le stelle dal 7 al 28 settembre

Ferrara sotto le stelle, 2023

Torna Ferrara Sotto le Stelle per la sua ventisettesima edizione, dopo aver ospitato negli scorsi giorni Anna Carol e Le Luci della Centrale elettrica al 15° anno di formazione. Si alterneranno nel cortile del Castello Estense autori come Vasco Brondi e Giovanni Truppi, ma anche gli Arab Strap e Kula Shaker.

Spring Attitude il 23 e 24 settembre

Spring Attitude, 2023

Da dodici anni un appuntamento oramai imperdibile nella Capitale che offre nomi della scena elettronica e contemporanea, pop e indie. Quest'anno gli headliner saranno i Moderat, ma molto attesi sono la dj sudcoreana di base a Berlino Peggy Gou e i Verdena, reduci dal trionfo del loro ultimo album Volevo Magia.