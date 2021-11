Tragedia per Geri Halliwell, il fratello Max è morto improvvisamente Lutto per la cantante britannica, che ha perso il fratello Max morto a 54 anni, pochi giorni dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Ancora ignote le cause del decesso.

A cura di Andrea Parrella

Morto Max Halliwell, fratello della ex Spice Girl Geri Halliwell. Lo scorso 17 novembre l'uomo, stando a quanto riportano le fonti di stampa britanniche, era stato trasportato d'urgenza in ospedale, in terapia intensiva dopo essere stato vittima di un'improvvisa perdita dei sensi nella sua casa dell'Hertfordshire. Con lui c'era la moglie.

La morte improvvisa di Max Halliwell a 54 anni

Il decesso è sopraggiunto una settimana dopo, precisamente il 23 novembre, all'età di 54 anni. Il decesso non è considerato come un caso sospetto e, stando ad un comunicato diramato dalle autorità, sarà il coroner a stabilire quali siano state le cause della morte di Max Halliwell.

Laureato in scienze all'università di Nottingham, Max Halliwell era contemporaneamente presidente della Heat Pump Association e aveva il ruolo di Communications Manager per la Mitsubishi Electric Living Environmental Systems UK dal settembre del 2018.

Geri Halliwell è "completamente distrutta"

La cantante ha appreso la notizia del malore di suo fratello attraverso un comunicato stampa che parlava delle condizioni di salute di Max. “Questa è una notizia terribile, devastante e straziante per Geri, che ne è completamente distrutta", ha fatto sapere una fonte vicina all'artista, aggiungendo che “in questo momento si stanno radunando tutti insieme, ma lei sa a malapena cosa dire o pensare. Lo amava teneramente“.

Il rapporto tra Geri Halliwell e il fratello Max

Il The Sun racconta di un rapporto di grande complicità tra Geri Halliwell e suo fratello. Pare che la cantante si fosse rivolta proprio a lui nel momento difficile in cui scelse di abbandonare il suo percorso con le Spice Girls quando queste erano arrivate all'apice del successo. A quel punto Max la portò a Parigi lontana dalle luci della ribalta.