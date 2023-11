Tragedia al concerto di Robbie Williams: morta una fan dopo essere caduta dagli spalti Dopo 4 giorni in coma, una fan di Robbie William è morta. La donna di nome Robyn Hall è caduta al termine del concerto dello scorso 16 novembre: “Piuttosto che usare le scale, ha tentato di scavalcare la fila passando per i sediolini. Ha perso l’equilibrio ed è caduta”. La notizia di smh.com.

A cura di Gaia Martino

Un drammatico incidente si è verificato durante il concerto di Robbie Williams a Sydney lo scorso giovedì 16 novembre. Una donna di circa 70 anni sarebbe caduta dagli spalti e dopo quattro giorni ricoverata in gravi condizioni, ieri, 20 novembre, è morta. A riportare la notizia è il tabloid The Sydney Morning Herald che rivela la dinamica dei fatti. Robyn Hall era il nome della fan che al termine dello show del cantante e showman britannico è caduta dagli spalti: "Piuttosto che usare le scale, ha tentato di scavalcare la fila passando per i sediolini. Ha perso l'equilibrio ed è caduta" ha spiegato un addetto ai lavori dell'Allianz Stadium di Sydney. Sarebbe stata quattro giorni in coma, dopo essere stata soccorsa dai medici: "Aveva ferite al viso, alla testa. L'abbiamo portata in ospedale, al St. Vincent, in condizioni critiche" ha spiegato un portavoce dell'ambulanza che si è occupato della tragedia. Ieri, lunedì 20 novembre, è stato dichiarato il decesso.

Le parole del figlio e di un amico: "Si era goduta il concerto"

Robyn Hall si era goduta a pieno il concerto di Robbie Williams, suo idolo, hanno raccontato i familiari al tabloid. "Non ho le parole per dire cos'era mia madre per me, ho perso la mia migliore amica" ha invece dichiarato il figlio. Aspettava con ansia lo show all'Allianz Stadium di Sydney, ma il finale non è stato come in programma. La tragedia arriva a seguito di un'altra drammatica morte, quella di Ana Clara Benevides, la 23enne svenuta, prima di morire, durante il concerto di Taylor Swift. La notizia dello scorso venerdì ha sconvolto il mondo intero: la cantante si era accorta dell'afoso caldo che stava colpendo Rio de Janeiro e il suo pubblico. Aveva infatti chiesto dell'acqua per i suoi fan, ma questi hanno in seguito dichiarato che gli era stato vietato di portare acqua all'interno del locale. La giovane sarebbe morta per un arresto cardiaco dopo essere stata trasportata all'ospedale municipale Salgado Filho.