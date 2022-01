Tour rinviato per i Maneskin, saltano le date europee e nei palazzetti in Italia nel 2022 A causa delle pandemia saltano il tour europeo “LOUDS KIDS ON TOUR 2022” e il Tour italiano nei Palazzi dello Sport dei Maneskin, entrambi posticipati. Le nuove date dovrebbero essere annunciate entro il 1 marzo 2022.

A cura di Giulia Turco

I Maneskin costretti a rinviare il loro tour nelle città europee e nei palazzetti italiani per la pandemia da Covid. Una decisione presa a malincuore a causa dell’impossibilità della band di esibirsi in ogni Paese nel quale il tour prevedeva una data, dal momento che alcuni stati stanno ancora mettendo in atto diverse restrizioni. Si tratterà comunque solo di attendere qualche tempo, i biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date che saranno annunciate entro il 1 marzo 2022. Restano valide tuttavia le date di tutti gli spettacoli all’aperto, come quello all’Arena di Verona, Circo Massimo e Lignano Sabbiadoro così come la partecipazione dei Maneskin al Festival di Sanremo.

L'annuncio dei Maneskin: "Siamo mortificati"

L'annuncio arriva direttamente dalle pagine social della band, che nelle ultime ore ha pubblicato un video di gruppo: "Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Italia 2022 a causa della situazione Covid-19. Siamo mortificati", spiegano i quattro artisti ai loro fan di tutta Europa. "Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti".

I Maneskin super ospiti a Sanremo 2022

Dopo aver infiammato ancora una volta il Saturday Night Live lo scorso 22 gennaio e aver conquistato altre migliaia di fan negli States, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si preparano al loro grande ritorno al palco di Sanremo 2022. Dopo la vittoria dello scorso anno, quando salivano per la prima volta sul palco del Festival, la band romana parteciperà questa volta in qualità di super ospite durante una delle cinque serate. Torneranno dove tutto è iniziato, un anno dopo aver raccolto successi in giro per il mondo.