Tornano i Radiohead con Kid Amnesiac, triplo album celebrativo con un nuovo inedito La band britannica, probabilmente tra le più apprezzate dell’ultimo ventennio, si autocelebra pubblicando un triplo album in occasione del 21esimo di due tra i dischi più importanti pubblicati. Si chiama Kid A Mnesia, crasi appunto di Kid A e Amnesia, lavori usciti rispettivamente nel 2000 e nel 2001.

A cura di Andrea Parrella

I Radiohead tornano in musica dopo 5 anni di silenzio. La band britannica, probabilmente tra le più apprezzate dell'ultimo ventennio, si autocelebra pubblicando un triplo album in occasione del 21esimo di due tra i dischi più importanti pubblicati. Si chiama Kid A Mnesia, crasi appunto di Kid A e Amnesia, lavori usciti rispettivamente nel 2000 e nel 2001, in uscita il prossimo 5 novembre per XL Recordings.

L'inedito If You Say the Word già sulle piattaforme digitali

Si tratta di una doppia raccolta celebrativa, con tantissimo materiale ritrovato delle session in studio di oltre 20 anni fa tra cui delle versioni alternative dei pezzi che andavano a costituire le due pietre miliari della discografia dei Radiohead. Nel progetto rientra poi un terzo disco, Kid Amnesiae, che comprende l’inedito If You Say the Word – disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali – oltre a una nuovissima registrazione in studio di Follow Me Around.

Diversi i formati in cui sarà disponibile il triplo album dei Radiohead: dalla versione Deluxe LP (tre vinili in edizione limitata e un booklet di 36 pagine), Kid Amnesiette (due cassette in edizione limitata e numerata, più il booklet), e altre due versioni in vinile (rosso o nero), oltre a CD e formato digitale.

L'ultimo album dei Radiohead nel 2016

La discografia dei Radiohead conta nove album di inediti, di cui l'ultimo uscito nel 2016, A moon shaped poob. Quella in uscita il prossimo 5 novembre non è la prima raccolta, visto che sono già due i progetti antologici della band: Radiohead Box Set uscito nel 2007 e Radiohead: The Best Of, che risale invece all'anno successivo. Al momento nessuno dei componenti dei Radiohead ha fatto annunci ufficiali per questo nuovo lavoro, che si prepara a segnare la fine del 2021 lasciando il segno su questa annata a livello discografico.