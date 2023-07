Torna Una, Nessuna, Centomila 2023: all’Arena di Verona anche Elodie e Tananai È stata annunciata l’edizione 2023 del concerto Una, Nessuna, Centomila, l’evento musicale contro la violenza sulle donne. Tra le novità in line-up, Elodie e Tananai.

A cura di Vincenzo Nasto

Fiorella Mannoia, Elodie e Tananai, LaPresse

Dopo il concerto dello scorso 11 giugno 2022 alla RCF Arena di Reggio Emilia, ritorna il concerto di Una, nessuna, centomila, l'evento musicale che raggruppa alcuni dei più grandi artisti italiani, schierati contro la violenza sulle donne. Come annunciato dal comunicato stampa, l'appuntamento quest'anno è fissato il prossimo martedì 26 settembre in una location particolare. Dopo aver suonato in una delle più capienti location a livello nazionale, questa volta la scelta è caduta sull'affascinante Arena di Verona. Ma le sorprese non si fermano solo sul luogo: è cambiata anche la line-up che si esibirà.

Una, nessuna, centomila edizione 2023: chi saranno i protagonisti

L'anno scorso, per il concerto di Una, Nessuna, Centomila erano intervenuti alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. All'organizzatrice Fiorella Mannoia, con l'aiuto di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, si erano uniti in duetto autori come Caparezza, Brunori, Diodato, i Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez ed Eros Ramazzotti. Un evento che era riuscito a coinvolgere oltre 100mila spettatori, rendendolo un grande successo anche in termini di proventi economici. Per l'edizione 2023 del concerto all'Arena di Verona, ai volti noti di Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, si aggiungono anche nuovi profili: da Annalisa a Elodie, passando per Samuele Bersani, Francesca Michielin e Tananai.

Impegno contro la violenza sulle donne

Sarà ancora un momento di piena sensibilizzazione nella lotta contro la violenza sulle donne: infatti, come nelle passate edizioni, i proventi del concerto verranno erogati a strutture indicate dall'associazione Una, Nessuna, Centomila, che vede tra le fondatrici la stessa Fiorella Mannoia, presidente onoraria. Lo scorso anno infatti, i ricavati sono stati destinati a sette centri antiviolenza in Italia, nelle città di Reggio Calabria, Latina, Potenza, Casal di Principe, Conversano, Palermo e Olbia. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di martedì 4 luglio, su TicketOne.it e nei punti vendita.