Torna lo Zecchino d’oro condotto ancora da Carlo Conti: tra gli autori Max Gazzè e Loredana Bertè Si terrà il prossimo dicembre lo Zecchino d’oro 2023 che sarà condotto ancora da Carlo Conti: sono state rese note le canzoni e gli autori, tra cui ci sono Max Gazzè e Loredana Bertè.

Carlo Conti mentre conduce lo Zecchino d’oro

Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi sono solo alcuni degli autori noti che quest'anno hanno firmato le canzoni della 66a edizione dello Zecchino d'oro che si terrà in diretta dall’1 al 3 dicembre su Rai 1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Intanto è disponibile l'album che contiene le 14 canzoni che saranno in gara nella prossima edizione. Da anni, ormai lo Zecchino d'Oro si fregia delle firme di alcuni tra gli autori più noti della musica italiana, comprendendo anche alcuni nomi noti del panorama musicale italiano – ci sono anche Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni – che quest'anno hanno scritto per i 17 piccoli cantanti che saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Il tema dello Zecchino d'oro 2023

Quest'anno il tema portante è "La musica può", con cui si vuole "celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di 60 anni di vita", ovvero valori importanti come "solidarietà, accoglienza, amore per la terra e per i fratelli e le sorelle". A esibirsi sul palco saranno bambini d'età compresa tra i 5 e i 10 anni provenienti da 10 regioni – e per la prima volta sarà rappresentata anche la Val D'Aosta – a cui si aggiungono bambini da tre Pesi esteri, ovvero Grecia, Bulgaria e Albania, portando il totale dei bambini ad aver partecipato alla rassegna, dal 1959 a oggi, a 1.101. Da quest'anno, poi, sarà attivo anche il canale TikTok, per cercare di coinvolgere tutte le generazioni con i protagonisti del mondo Zecchino d’Oro: Nunù e due nuovi creator, Mìmi e Nartico.

Carlo Conti ancora alla conduzione

"È una grande soddisfazione vedere che tanti autori che portano canzoni in altri festival le hanno presentate anche allo Zecchino – ha detto Carlo Conti che si è detto contento di poter proseguire quest'avventura -. Ne ho fatti 3 e tutti e 3 per fortuna bene. Ogni tanto ciclicamente viene fuori il mio nome, ma bisognerà vedere se, quando tra 1 o 10 o 20 anni dovessero per caso propormelo, se in quel momento avrò l'energia, la forza ma soprattutto l'orecchio moderno per scegliere le canzoni". Conti presenterà la serata finale, ma ancora non è stato deciso chi condurrà le prime due". Quest'anno i testi delle canzoni raccontano l’importanza di abbattere muri e confini alle tematiche ambientali, il rapporto con il futuro all’importanza e al significato della pace, la ricchezza che vive nelle diversità alla musica che riesce a veicolare valori fondamentali per la società come l’incontro e il dialogo.

Tutte le canzoni dello Zecchino d'oro, i bambini e gli autori

Di seguito tutte le caznoni dello Zecchino d'oro, dei bambini che le canteranno e degli autori che le hanno scritte: