Torna lo Sziget Festival, da Dua Lipa a Justin Bieber: nella line up anche Psicologi, Vicario e Mou Dal 10 al 16 agosto torna uno dei festival europei più importanti, lo Sziget Festival che ha come headliner artisti come Calvin Harris, Dua Lipa, Biebere, tra gli altri e una folta schiera di artisti italiani.

Sta per partire uno dei festival europei più importanti, quello Sziget Festival che ogni anno porta migliaia di persone da tutto il mondo sull'Isola di Obuda a Budapest. Anche quest'anno la line up del Festival, che si terrà dal 10 al 15 agosto, è di tutto rispetto, portando sul palco alcuni tra i più importanti artisti internazionali e con una folta schiera di cantanti italiani che come ogni anno approfitteranno di un'importante finestra. Gli organizzatori prevedono un'affluenza di circa 500 mila persone per una sei giorni di concerti che vedranno tra gli altri Arctic Monkeys, Calvin Harris, Dua Lipa, Justin Bieber, Kings Of Leon e Tame Impala, per citare solo gli headliner a cui si aggiungono centinaia di artisti che potrebbero fare headliner in tanti concerti importanti europei.

Una sei giorni di musica che, come sempre, permetterà al pubblico anche di godere di un'esperienza allargata ad altri campi della Cultura e del benessere, dal circo alla danza, passando per l'arte di strada e sport, workshop e meditazione, intrattenimento e una serie di incontri, con 60 palchi e circa un migliaio di spettacoli che si terranno durante tutte le ore del giorno e della notte. Non mancheranno anche artisti italiani che come ogni anno si ritaglieranno un piccolo spazio durante i sei giorni di festival. Quest'anno saliranno sul palco ungherese, Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, Stain, NOOA, The Big Ska Swindle, Mr. Bogo Dj, Fab Mayday Dj, Gianpiero, Chroma SS, Duo Masawa, Duo Kaos, Lalala Napoli, Zioner, Alessandro Sciarroni, SLV, Glowal e Enula.

La line up del festival prevede tra gli altri: Arctic Monkeys, Calvin Harris, Dua Lipa, Justin Bieber, Kings Of Leon, Tame Impala, Lewis Capaldi, Stromae, Bastille, Sam Fender, Anne-Marie, RÜFÜS Du Sol, Steve Aoki, Alan Walker, Caribou, Jungle, Woodkid, Fkj, Nina Kraviz, Jon Hopkins, Sigrid, Slowthai, Ronnie Flex &Amp; The Fam, RilÈS, Princess Nokia, Yung Lean, Milky Chance, Beabadoobee, Bad Gyal, Clutch, Fontaines D.C., Holly Humberstone, Floating Points, Badbadnotgood, Inhaler, Yver Tumor &Amp; Its Band, Channel Tres, Ben Klock, Honey Dijon, Sevdaliza, Bob Moses, Seth Troxler, KÖLsch, Joris Voorn, Nghtmre, Kensington, Ofenbach, Mezerg, Alice Merton, Meute, Noga Erez, Folamour, Denis Sulta, Mella Dee, Paula Temple, Sasha, Matador, Lola Marsh, Viagra Boys, Role Model, Iceage, Cate Le Bon, Black Honey, Giant Rooks, Tokimonsta, Apashe, Tsha, Tourist, Myd, Remi Wolf, Alfie Templeman, Lauren Sanderson, Kid Francescoli, La Fleur, Shanti Celeste, Gerd Janson, Willikens &Amp; Ivkovic, HÉCtor Oaks, Spfdj, Dirtyphonics, Taahliah, Boston 168, Daria Kolosova, Eelke Kleijn, Etapp Kyle, Fka.M4A, FranÇOis X, Glowal, Imogen, Joone, Nicolas Lutz, Or:La, Patrice Baumel, Perc, Roi Perez, Slv, Snts, Viper Diva, Zioner