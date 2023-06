Torna il Rino Gaetano Day il 2 e il 3 giugno: tra gli ospiti Leo Gassman e Pierdavide Carone Il prossimo 2 e 3 giugno a Roma ritornerà il Rino Gaetano Day, la manifestazione organizzata per la prima volta nel 2011 dalla sorella dell’artista, Anna Gaetano, e suo nipote Alessandro.

A cura di Vincenzo Nasto

Rino Gaetano, foto di Comunicato Stampa

Torna l'appuntamento annuale al Parco Talenti di Roma del Rino Gaetano Day, la manifestazione nazionale organizzata per la prima volta nel 2011 dalla sorella dell'artista, Anna Gaetano, e suo nipote Alessandro: un memorial per ricordare il cantautore nel giorno del quarantaduesimo anniversario della sua scomparsa. Un evento musicale che tende a sottolineare anche l'impegno politico del cantautore, tra il 2 e il 3 giugno, a cui non parteciperà solo la Rino Gaetano Band, composta da Alessandro Gaetano (voce, chitarra acustica e percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Paolo Petrini (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori). Infatti, in entrambi i giorni, saranno protagonisti anche personaggi del calibro di Leo Gassman e Pierdavide Carone.

Rino Gaetano Band a Crotone con il murales di Jorit

Gli ospiti del Rino Gaetano Day

Il tema portante di questa tredicesima edizione è la sostenibilità ambientale, e supporterà la Sea Shepherd Italia, la Onlus che si occupa di impedire e mostrare al mondo le attività illegali in alto mare. Due giorni con due conduzioni diverse: se la prima serata verrà condotta da La Mario, sabato 3 giugno sarà il momento di Gaia Messerklinger e Greg, che apriranno il palco ad artisti del calibro di Pierdavide Carone, Lorenzo Lepore e Giulio Wilson. Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Mentre la prima sera, oltre a Leo Gassman, saliranno sul palco Comete, nome d'arte di Eugenio Campagna, e Luciano D'Abruzzo. Entrambe le serate verranno aperte alle 18 con una playlist inedita di brani che Rino Gaetano ascoltava, realizzata attraverso la sua personale collezione di vinili e assemblata da Alessandro Gaetano, il nipote del cantautore scomparso nel 1981 a Roma.

Una vetrina per giovani artisti

Ma l'obiettivo della manifestazione, oltre al tema della sostenibilità ambientale, sarà anche portare all'attenzione del pubblico le nuove proposte della scena musicale italiana, una formazione di giovani artisti ispirati da Rino Gaetano. Si incomincia il 2 giugno dove si esibiranno Dario Gabrieli, Matteo Massetti e Antidoti Label, senza dimenticare Naive, Matteo Costanzo e la più affermata Mille, che già ha fatto parte di una precedente edizione della rassegna. Il giorno successivo invece, toccherà a Thogo e LAVE, seguiti dalla coppia formata da Guidobaldi e Daniele De Gregori.