Tony Effe annulla le date dell’Untouchable Tour mentre c’è chi sta portando live dischi del 2019 Tony Effe ha deciso di annullare due date del tour di “Untouchable” uscito lo scorso giugno 2021, mentre c’è chi porta in live dischi del 2019 come Marracash.

A cura di Vincenzo Nasto

Tony Effe 2021, foto di Comunicato Stampa

Tony Effe ha deciso di annullare le due date che avrebbero concluso il suo Untouchable Tour il prossimo 18 ottobre all’Atlantico di Roma e martedì 25 ottobre all’Alcatraz di Milano. Una scelta che il rapper romano della Dark Polo Gang ha voluto giustificare sui social come una finestra di tempo che lo porterà alla produzione del nuovo disco. Una scelta che ricade anche sulla possibilità di fare uno show esplosivo, e che purtroppo in passato, a causa del Covid-19, l'artista è stato costretto a rinviare. Una decisione che ha fatto storcere il naso ai fan del cantante romano, felici della nuova direzione artistica di Tony Effe, ma sorpresi dalla scelta di non portare in live un disco uscito un anno fa, lo scorso giugno 2021. C'è chi ha ricordato come Marracash stia portando in Persone Tour il disco "Persona", pubblicato il 31 ottobre 2019.

Tony Effe 2022, storia di Instagram Account

Il tour estivo e le date rimandate a Roma e Milano

Come si legge nella sua storia Instagram, Tony Effe ha deciso di non esibirsi nelle due date che avrebbero chiuso l'Untouchable Tour, il prossimo 18 ottobre all’Atlantico di Roma e martedì 25 ottobre all’Alcatraz di Milano. Come ha raccontato su Instagram, la decisione è figlia anche dei rinvii in passato del concerto, una grande organizzazione fermata dal Covid-19: "Insieme al mio team, ho deciso di non esibirmi nelle date di Milano e Roma. Avevo preparato uno show importante ma a causa del Covid è stato rimandato per due volte". Il concerto ha infatti subito varie cancellazioni in passato, e solo quest'estate c'è stata la possibilità per l'autore di "Untouchable" di esibirsi davanti ai fan all'aperto.

Un nuovo disco in arrivo

Ciò che ha fatto scattare la scintilla tra i fan, in maniera positiva per alcuni, meno per altri, è stata anche l'ulteriore motivazione data dal rapper. Infatti il cantante ha confessato il desiderio di esibirsi la prossima volta con un nuovo progetto, un nuovo album che possa essere accolto dalle persone, riportandolo in tour. Tony Effe ha prima ricordato l'estate passata in tour: "Untouchable è uscito a giugno 2021 (3 giugno), quest'estate ci siamo visti in giro per tutta Italia. Voglio fare nuova musica prima di esibirmi di nuovo davanti a voi. Sto lavorando al nuovo progetto. A presto, Tony". Una confessione che ha accolto e viralizzato l'attesa di un nuovo disco per i fan di Tony Effe ma che fa riflettere sul tempo di vita di un progetto e della sua "resistenza" live.

La scelta di Tony Effe e la soluzione opposta

"Untouchable" è stato un episodio del rap italiano e della carriera di Tony Effe molto positivo, un progetto che ha collezionato un esordio in testa alle classifiche italiane e ha raccolto in poco più di un mese la certificazione dorata del progetto, e nei mesi successivi ha conquistato anche il disco di platino. Un progetto che ha caratterizzato anche la nuova direzione del rapper romano. Un anno e poco più e il disco viene messo fuori dalle esibizioni live: nel frattempo, dopo l'annuncio di Tony Effe, i fan sui social si sono mostrati interdetti per la scelta di accantonare in questo momento il progetto. Rispetto alla questione, c'è chi ha precisato come alcuni artisti del rap italiano, come Marracash, stiano portando adesso in un tour invernale il proprio disco di alcuni anni fa, come "Persona", pubblicato il 31 ottobre 2019. Una decisione ancora polarizzante, ma che potrebbe aprire una discussione sulla eventuale scadenza dei prodotti musicali negli ultimi anni.