Tony Bennett cancella il tour e si ritira a 95 anni, dopo il concerto con Lady Gaga

Dopo il doppio concerto tenuto la scorsa settimana alla Radio City Music Hall di New York assieme a Lady Gaga Tony Bennett ha cancellato i restanti concerti previsti per il 2021 e ha ufficialmente annunciato il ritiro dalle scene. Il cantante, una delle leggende del jazz mondiale, che ha festeggiato da poco i suoi 95 anni, ha deciso di cancellare tutti i concerti previsti, che erano stati riprogrammati a causa del Covid e che avrebbero dovuto riprendere il prossimo settembre. Chi ha assistito ai due concerti newyorkesi, però, ha ufficialmente assistito agli ultimi due concerti ufficiali dei Bennett che con lady gaga aveva pubblicato un fortunato album di standard jazz, ovvero "Cheek to Cheek" che debuttò in testa alle classifiche degli album negli Stati Uniti e prima Lady gaga aveva duettato con lui in "The Lady Is a Tramp" contenuto nel suo album di duetti del 2011

Come scrive Variety, che per primo ha dato la notizia, la cancellazione del tour e l'abbandono del palco da parte di Bennett non arrivano proprio come un fulmine a ciel sereno, anzi. Già dal nome del concerto con Lady Gaga era intuibile che ci si avvicinava alla fine dei concerti: "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga" e l'annuncio di come sarebbero stati gli ultimi concerti di Bennett a New York. I due show erano un'anteprima del loro secondo album di duetti "Love for Sale" che sarà pubblicato il prossimo 1 ottobre. Il seguito naturale e atteso proprio di "Cheek to Cheek" e soprattutto l'ultimo album in studio del cantante da cui è stato estratto il primo singolo "I Get a Kick Out of You" la cui anteprima c'è stata il 6 agosto.

Il doppio concerto e il backstage della preparazione dell'album saranno anche parte integrante di un documentario che è in lavorazione. All'inizio di quest'anno la famiglia di Bennett aveva reso pubblica la diagnosi di demenza senile che era stata diagnosticata al cantante nel 2016 anche se ha continuato a esibirsi sui palchi fino a prima della pandemia di Covid che ha interrotto tutta l'attività live. In un'intervista, il figlio del cantante e suo manager aveva spiegato che lavorare con lui era stato sempre fonte di ispirazione e che questi ultimi 4 anni non avevano fatto eccezione: "Il nostro desiderio è che condividendo apertamente le sue sfide con il morbo di Alzheimer diamo speranza a tutti coloro che affrontano questa condizione e aiutiamo a porre fine al sigma che circonda questa malattia".