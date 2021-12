Tommaso paradiso positivo al Covid: “Non è un dramma, i drammi sono altri” Tommaso Paradiso ha annunciato di essere positivo al Covid e di cominciare la quarantena a casa. Il cantante ha rivelato le sue condizioni con alcune storie Instagram.

A cura di Redazione Music

Anche Tommaso Paradiso è positivo al Covid, come ha scritto lo stessa cantautore in alcune storie su Instagram. Nessun dramma, come spiega anche lui che spiega di stare bene e di aver scoperto di essere positivo a seguito di un molecolare fatto prima di partire e dopo una serie di antigenici a cui era sempre risultato negativo. L'ex Thegiornalisti ha promesso anche di intrattenere i fan con qualche diretta dalla cucina in cui suonerà e canterà qualche sua canzone accompagnato da chitarra e pianoforte, in una sorta di ritorno ai momenti di lockdown vissuti lo scorso anno, quando anche lui intratteneva i fan da casa.

Come sta Tommaso Paradiso

In una prima storia paradiso aveva rivelato: "Mi unisco a quella vagonata di persone asintomatiche positive al molecolare. Buona quarantena a tutti. Magari nei prossimi giorni provo a organizzare un chitarra e voce in diretta su Instagram from the cucina. Così, per passare il tempo". In una seconda storia, scritta a seguito dei tantissimi messaggi che gli sono arrivati e in cui, presumibilmente, gli chiedevano come stesse, ha voluto rassicurare tutti: "Siete troppo teneri, mi fate commuovere ogni volta. STO BENE. Ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo. poiché sarei dovuto partire (lontano) in questi giorni ho fatto anche un molecolare (oggi) al quale sono risultato positivo (penso sia la storia di tutti). Rimango a casa e amen. Non è un dramma. I drammi sono altri. Ditemi ora e giorno che preferite e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Nelle scorse settimane il cantautore aveva pubblicato il secondo singolo che anticipa l'uscita dell'album "Space Cowboy”, in arrivo il 4 marzo 2022. Il brano – scritto dallo stesso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli – si chiama "La Stagione del Cancro e del Leone" ed è uscito lo scorso 15 dicembre, seguendo la pubblicazione di "Magari No", "Ricordami", "Ma Lo Vuoi Capire", "I nostri anni" e "Non avere paura". Il cantante ha anche annunciato un tour nel 2022 anticipato da due show esclusivi dedicati ai fan a Milano (Santeria Toscana, 21 gennaio) e Roma (Largo Venue, 23 gennaio).