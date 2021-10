Tommaso Paradiso parteciperà al nuovo album degli Oliver Onions, “Future Memorabilia” Hanno segnato indelebilmente l’immaginario pop di una generazione di italiani, ma nonostante questo gli Oliver Onions non sono ancora stanchi di fare musica: è infatti in uscita il loro nuovo disco, “Future Memorabilia”, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 29 ottobre.

Hanno segnato indelebilmente l'immaginario pop di una generazione di italiani, ma nonostante questo gli Oliver Onions non sono ancora stanchi di fare musica: è in uscita il loro nuovo disco, Future Memorabilia, che sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 29 ottobre. Lo storico duo italiano guidato dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, ormai due autentiche superstar della musica italiana e internazionale, firma l'ennesima fatica discografica, tra sperimentazioni, featuring di estremo interesse – come quello con Tommaso Paradiso – e nuovi mondi tutti da esplorare.

Future Memorabilia, il nuovo album degli Oliver Onions

Gli stessi De Angelis non nascondo un certo entusiasmo per l'imminente pubblicazione del disco: "La cifra base del nostro creare musica è da sempre cercare di raggiungere il massimo per il divertimento di farlo, così con molto entusiasmo abbiamo pensato a un nuovo vestito sonoro per i nostri più grandi successi, rivisitandoli nella forma più originale possibile grazie al preziosissimo lavoro di Ricky Quagliato e Quercus Production". Guido e Maurizio hanno specificato che "per anni li abbiamo ascoltati in un certo modo e l’idea di presentarli con questa ‘rinfrescata' strumentale e timbrica ci emoziona e ci rende euforici. È un modo 2.0 di proporci al nostro pubblico, e ci auguriamo che i nostri aficionados e nuovi fan riescano ad apprezzare i brani di Future Memorabilia".

Cosa ci sarà nel nuovo disco degli Oliver Onions

Tra i brani in scaletta spicca la "versione 2.0" della leggendaria "Dune Buggy", l'imperitura colonna sonora di "Altrimenti ci arrabbiamo". Tommaso Paradiso, invece, sarà la voce di una nuova versione di "Orzowei", mentre Claudio Baglioni parteciperà in "Sandokan", dove sarà accompagnato dalla violoncellista Tina Guo. Spazio anche a Elio e le Storie Tese, che hanno contribuito alla realizzazione di una versione speciale di "La la la la lalla". Ci saranno anche David Hasselhoff, icona del piccolo schermo tra gli anni Ottanta e Novanta, e la superstar tedesca Roland Kaiser, che prenderò parte a "Santa Maria Memorabilia". I fratelli De Angelis non vogliono smettere di stupire.