Tiziano Ferro torna con un nuovo singolo, “La vita Splendida” con Brunori SAS e Dimartino

Venerdì 9 settembre Tiziano Ferro pubblicherà il nuovo singolo “La vita splendida”, che segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni. Il brano è parte dell’album “il mondo è nostro”, in uscita il prossimo 11 novembre, ed è realizzato in collaborazione con Dimartino e Brunori SAS.

Si intitola La vita splendida il brano che segna il ritorno di Tiziano Ferro nel panorama musicale a tre anni di distanza dal suo ultimo album (Si accettano Miracoli). " È un dialogo ipotetico con una mia cara amica", ha raccontato l'artista a proposito del testo, che uscirà il prossimo 9 settembre e che ha realizzato in collaborazione con Brunori Sas e Dimartino. "Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’Amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici", ha continuato Ferro spiegando come è nato il brano.

Con un post pubblicato su Facebook, Brunori SAS ha spiegato come è nata l'idea di collaborare con Tiziano Ferro e con Dimartino al singolo La vita splendida:

Mi è venuta fuori mentre guardavo in tv il suo documentario: "Ferro". Mi aveva particolarmente colpito il suo coraggio nel mettersi a nudo, nel condividere la propria fragilità in modo spontaneo, senza filtri, veicolando al contempo l'importanza di rialzarsi dopo le inevitabili cadute della vita. Con Nino Dimartino avevamo già buttato giù una prima bozza de "La vita splendida" e più andavo avanti nella visione del documentario, più mi sembrava perfetta per la voce e il racconto di Tiziano.