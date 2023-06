Tiziano Ferro risponde alla Sindaca di Latina Matilde Celentano: “Si unisca al Lazio Pride” Tiziano Ferro risponde all’invito della Sindaca di Latina: “Sono grato per le parole da Lei spese nei miei confronti e sono lieto che sia finalmente una donna a esercitare la Sua funzione, per la quale ho il massimo rispetto. Le chiedo di unirsi al Lazio Pride”.

Il 25 giugno, di fronte a uno Stadio Olimpico tutto esaurito, Tiziano Ferro ha dedicato un accorato discorso al tema della discriminazione, all’inizio del quale ha incitato il pubblico a partecipare al Lazio Pride, che si terrà a Latina l’8 luglio. In onore alla sua città, ha cantato la canzone "Ti voglio bene" indossando una felpa con il nome "LATINA" sul petto. Il giorno dopo, la Sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha pubblicato una lettera di ringraziamento invitando il cantante a presenziare in città per un concerto, ecco la risposta di Tiziano Ferro: "Sono grato per le parole da Lei spese nei miei confronti e sono lieto che sia finalmente una donna a esercitare la Sua funzione, per la quale ho il massimo rispetto. Le chiedo di unirsi al Lazio Pride".

La risposta integrale di Tiziano Ferro

Questa la risposta di Tiziano Ferro, che qui pubblichiamo integralmente: