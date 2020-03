Tiziano Ferro ci riprova e su Instagram tv canta ancora una volta "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini. L'ultima volta che l'aveva fatto era stato sul palco del festival di Sanremo 2020, dove era ospite fisso di Amadeus, ma quella volta non andò benissimo. La difficoltà del brano e l'emozione di cantare quella che è una delle sue canzoni preferite, infatti, lo portarono a sbagliare sul finale e a commuoversi per quanto successo. Il pubblico capì e lo applaudì, mentre lui cercava consolazione nel conduttore. Il dispiacere fu tale che il giorno dopo lo stesso cantante scrisse delle scuse alla cantante: "Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E io ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l'ha capito".

Tiziano Ferro canta Almeno tu nell'universo

Nei giorni scorsi, Ferro aveva chiesto ai suoi follower di chiedergli qualcosa da cantare e lo avrebbe fatto. E la scelta del pubblico è caduta su questa canzone: "Vi canto una delle canzoni che mi avete chiesto di più. Senza il palco dell’Ariston ma con l’amore e il dolore di sempre. E la speranza! 🇮🇹❤️#almenotunelluniverso" ha scritto il cantante nella descrizione che accompagna tutta l'esibizione registrata nei suoi studi americani. Ferro la fa tutta, e la fa bene nonostante le enormi difficoltà di uno dei brani più amati della cantante calabrese.

L'invito di Tiziano Ferro a stare in casa

Nei giorni scorsi Tiziano Ferro ha pianto la morte del suo cane Piper, ma soprattutto ha condiviso con i fan il bisogno di starsene in casa, motivo poi della richiesta e di questa sorta di jukebox: "Ascoltiamo le direttive. So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo. Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza. Oggi ho deciso per esempio di provare a cantare un brano che mi piace. Senza ambizione, solo per il piacere di farlo. Se siete su questa pagina e vi piace – più o meno – quello che faccio vi invito a chiedermi una canzone. Cosa vi piacerebbe cantassi per voi sui social? Proviamo ad essere indulgenti e gentili l’uno con l’altro, evitiamo commenti brutti. Dimostriamo a tutti che anche in un momento così triste, sappiamo costruire 🇮🇹❤️ #andratuttobene