Tiziano Ferro ospita Massimo Ranieri al concerto di Napoli, insieme cantano “Perdere l’amore” e “Je so’ pazzo” L’icona della canzone napoletana si è unito a Tiziano Ferro sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona per eseguire due canzoni: “Je so Pazzo” in omaggio a Pino Daniele e “Perdere l’amore”.

Come era previsto, Massimo Ranieri è stato l'ospite del concerto del 28 giugno di Tiziano Ferro allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Lo storico cantante napoletano ha interagito con il cantante di Latina cantando ben due brani che hanno irrobustito la già importante scaletta prevista: Je so' pazzo, come omaggio al grande Pino Daniele, e Perdere l'amore, un grande classico della discografia proprio di Massimo Ranieri.

L'arrivo di Massimo Ranieri da Tiziano Ferro

"Un uomo che non ha nessun bisogno di presentazioni". Con queste parole, Tiziano Ferro ha fatto entrare sul palco il grande cantante Massimo Ranieri sulle note di "Perdere l'amore". È stato certamente il momento clou della serata, accolto tra gli applausi di gioia dei presenti alla serata. Massimo Ranieri ha ringraziato: "Siete meravigliosi. Grazie per questo affetto e per questo amore che date a questo meraviglioso ragazzo".

Il secondo brano che ha portato ancora più entusiasmo tra il pubblico è stato "Je so' pazzo", un classico intramontabile del più grande cantautore napoletano di tutti i tempi, Pino Daniele. Le loro voci hanno dato vita a un duetto emozionante. Un'interpretazione davvero magica con il saluto verso il cielo a Pino Daniele. Tiziano Ferro ha voluto ringraziare ulteriormente Massimo Ranieri, dicendo al pubblico che avevano organizzato questo momento già da tempo perché Massimo Ranieri gli aveva dato la sua disponibilità: "Il 28 giugno ci sarò, sarò là!". L'incontro tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro durante la tappa di Napoli è stato un vero e proprio regalo i presenti.

La scaletta del concerto

Questa è invece la scaletta completa del concerto di Tiziano Ferro al Diego Armando Maradona di Napoli:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti