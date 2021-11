Tiziano Ferro festeggia cinque anni di sobrietà: “Si può essere liberi e felici” Tiziano Ferro sorride: il celebre cantautore di Latina è sobrio da cinque anni. Ha condiviso la sua gratitudine e la gioia con i suoi fan sui social definendosi oggi libero e felice.

Tiziano Ferro lo scorso anno ha raccontato la sua vita a cuore aperto e senza segreti nel docu-film ‘Ferro‘. Nessuno prima d'ora aveva conosciuto i lati più oscuri del celebre cantautore di Latina che vive in America e che oggi è estremamente felice. "Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore" dice di sé nella storia della sua vita lanciata su Prime Video nel febbraio 2020 nella quale racconta i momenti difficili che ha attraversato e le volte in cui ha toccato il fondo. Con la sobrietà Tiziano ha recuperato la sua vita: oggi ha deciso di condividere con i suoi fan un traguardo per lui molto importante.

Tiziano Ferro festeggia la sobrietà

Tiziano Ferro con un post su Instagram ha condiviso con i suoi milioni di follower una notizia che gli riempie il cuore di gioia. Con tre fotografie il cantautore di Latina mostra il suo sorriso dopo aver ricevuto la medaglia che festeggia la sua sobrietà. Su Instagram ha scritto:

La sobrietà è una cosa personale. Non va giudicata né promossa e non è questo ciò che ho intenzione di fare. Io ho semplicemente deciso di condividere col mondo la mia gratitudine, la speranza e la mia gioia. Perchè essere fragili e vulnerabili non è cosa da curare. Non ho bisogno di alcol e droga per anestetizzare paure e dolori. A chi sente di aver bisogno di una mano: la soluzione esiste e vi giuro che andrà meglio, si può essere liberi e felici.

Grazie agli angeli che mi hanno supportato, rendendo tutto questo realtà.

Da cinque anni è libero da quel mostro che lo stava uccidendo. ‘Happy Tiziano' c'è scritto sulla torta che ha ricevuto in regalo, come premio, per festeggiare il traguardo raggiunto. Il quinto di tanti altri.

Come si è salvato dall'alcolismo

Tiziano Ferro nel suo docu-film ha raccontato che grazie ai gruppi di recupero è riuscito ad uscire da quel tunnel così buio. Con la sobrietà ha ripreso in mano la sua vita ed ha deciso di raccontarla a tutti per aiutare chi si trova nello stesso inferno dal quale è riuscito a scappare. "Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni" ha confessato a Il Corriere della Sera.