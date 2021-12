Tiziano Ferro annuncia le date definitive del tour: il cantante tornerà negli stadi nel 2023 Tiziano Ferro ha annunciato le nuove date del suo prossimo tour, riprogrammato per il 2023 negli stadi italiani.

A cura di Redazione Music

Tiziano Ferro a Sanremo 2020 (Foto Matteo Rasero/LaPresse)

Tiziano Ferro ha annunciato le nuove date del suo prossimo tour, riprogrammato per il 2023 negli stadi italiani. Il cantante, il cui tour era stato programmato nel 2020 e poi rinviato a causa della pandemia e dell'impossibilità di tenere concerti live, ha annunciato le date definitive e i fan dovranno aspettare un altro anno e mezzo, dopo i rinvii del 2020 e del 2021. I concerti si terranno nelle stesse città previste per il tour previsto nel 2020-2021 con l’eccezione della data di Cagliari che, come gli organizzatori avevano precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata, mentre la tappa di Catania sarà recuperata a Messina.

Come acquistare i biglietti del TZN 2023

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023 e quelli per le nuove date sono da ora in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com. Il cantante, che in queste ultime settimane ha modificato alcune cose per quanto riguarda la propria comunicazione, cambiando ufficio stampa ha festeggiato con l'uscita di un'edizione speciale il ventennale di "Rosso relativo", uno dei suoi album più amati e un caposaldo del pop italiano contemporaneo

Il calendario del tour di Tiziano Ferro