Tina Turner sei settimane prima di morire: “Vorrei essere ricordata come la regina del rock’n’roll” “Vorrei essere ricordata come la regina del rok’n’roll”, così Tina Turner, in una delle sue ultime interviste rilasciata al The Guardian, rispondeva a chi le chiedeva come voleva essere ricordata. La star è morta il 24 maggio all’età di 83 anni.

Tina Turner è morta il 24 maggio all'età di 83 anni. In una delle sue ultime interviste, rilasciata al The Guardian lo scorso 8 aprile, rispondeva così a chi le chiedeva come voleva essere ricordata: "Come la regina del Rock'n' Roll, come una donna che mostra ad altre donne che va bene lottare per il successo".

L'ultima intervista di Tina Turner al The Guardian

Qualche settimana prima di morire, Tina Turner aveva rilasciato una lunga intervista al The Guardian, che oggi appare a tutti gli effetti come il ritratto di una delle più grandi artiste degli ultimi tempi. "Ero un maschiaccio e mi strappavo sempre i vestiti", aveva raccontato a proposito del suo primo ricordo, quando era ancora una bambina. Poi l'amore, anche quello più segreto per le celebrità ("Ho sempre auto una cotta per Mick Jagger"), passando per lo scorrere del tempo, le sue qualità e la più grande paura: "Non voglio tornare mai indietro, ho combattuto così tanto nella mia vita che devo andare avanti".

Tra le sue paure, però, non compare quella della vecchiaia: "Questa è l'avventura completa della vita e abbraccio e accetto ogni giorno con ciò che porta". E poi un desiderio, quello di voler essere ricordata come "la regina del rock'n' roll", come "una donna che ha mostrato ad altre donne che va bene lottare per il successo alle proprie condizioni".

La vita privata di Tina Turner, il marito Erwin Bach e la morte dei figli

Tina Turner (pseudonimo di Anna Mae Bullock) è scomparsa il 24 maggio nella sua casa in Svizzera. Aveva 83 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Dal 2013, la regina del rock'n'roll era sposata con l'imprenditore Erwin Bach, di 16 anni più giovane. Prima di lui, il turbolento matrimonio con il musicista Ike Turner, scomparso nel 2007 a causa di una overdose. Un uomo violento, che diverse volte ha abusato di lei, tanto che la star tentò di togliersi la vita prendendo 50 sonniferi. Insieme hanno avuto tre figli, di cui però solo uno naturale, Ronnie Turner, morto di cancro lo scorso dicembre. Gli altri due sono stati adottati legalmente da Turner ma sono nati dalla precedente relazione di Ike. Prima ancora, dalla sua storia d'amore con il sassofonista Raymond Hill, la cantante ebbe un altro figlio, Craig Raymond. L'uomo si suicidò, sparandosi con una pistola, nel 2018.