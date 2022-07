Tim Summer Hits 2022, la scaletta dei cantanti del concerto a Roma su Rai2: gli orari tv Si terrà stasera 7 luglio la seconda puntata di Tim Summer Hits, l’evento condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che porta sul palco i tormentoni dell’estate 2022.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits, l'evento musicale che porta sul palco gli artisti e i tormentoni che caratterizzano l'estate 2022. Dopo l'ottimo riscontro della prima puntata, andata in onda su Rai 2 (per un totale di 1.578.000 spettatori con il 12% di share), tocca ad altri artisti alternarsi sul palco di Piazza del Popolo a Roma, dove la puntata è stata registrata a fine giugno. Anche questa volta sarà la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino a presentare gli artisti che si sono esibiti a Roma, in attesa di vedere anche quelle registrate a Portopiccolo (TS) e a Rimini

La scaletta dei cantanti al Tim Summer Hits 2022 in piazza del Popolo

Anche questa sera saranno tanti gli artisti che si alterneranno sul palco portando le loro canzoni estive, quelle che ogni anno ci accompagnano per mesi con ritmi allegri e testi che puntano soprattutto sui viaggi, sul sole e sul mare. Malika Ayane, Alessandra Amoroso, ma anche Coez, Baby K, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, saranno tra coloro che porteranno la propria musica su Rai2

Aiello,

Alex,

Alessandra Amoroso,

Biagio Antonacci,

Malika Ayane,

Baby K,

Boomdabash e Annalisa,

Coez,

Francesco Gabbani,

Gaia,

Rocco, Hunt Elettra Lamborghini, Lola Indigo,

Lazza,

Mika,

Fabrizio Moro,

Nek,

Raf,

Francesco Renga,

Sangiovanni,

Tananai,

Valentina Parisse

Dove vedere la seconda puntata di Tim Summer Hits e a che ora

Per chi non è riuscito a essere a Piazza del Popolo per godersi il concerto live, sarà possibile stare tranquillamente davanti alla tv dal momento che la puntata andrà in onda il 7 luglio a partire dalle 21.20, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.