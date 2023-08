“Ti ho vista a Polignano su una scogliera”, il nuovo tormentone di TikTok è di Vins Si chiama “Non ti sei mai divertità così” ma forse la conoscete come “Ti ho vista a Polignano su una scogliera”: è l’ultimo tormentone diventato virale su TikTok e lo firma Vins.

C'è un nuovo tormentone virale su TikTok. La canzone si chiama "Non ti sei mai divertità così" ma forse voi la conoscete molto meglio per la frase "Ti ho vista a Polignano su una scogliera", diventata un vero e proprio fenomeno tanto da essere ripresa e reinterpretata da innumerevoli utenti TikTok in vari contesti e situazioni. La canzone è di Vins, il giovane artista che ha conquistato il pubblico più giovane e sta in questo momento dominando le tendenze dei social media grazie a questo suo tormentone.

Anche i personaggi famosi rifanno la canzone

La frase completa che viene estrapolata per i video su TikTok è questa qui: "È bellissimo. Tu non sei di qui, sei di Milano! Ti ho vista a Polignano sulla scogliera. Io, tutto fatto, tutto scoglionato, tu sembravi una sirena". Anche personaggi famosi come la cantante Ariete e la influencer e tiktoker Alessia Lanza hanno ripreso il tormentone e realizzato il loro personalissimo reel al ritmo della frase incriminata: "Ti ho visto a Polignano su una scogliera". La frase è diventata l'elemento catalizzatore di tantissimi reel su TikTok, dimostrando ancora una volta l'influenza inarrestabile che il social cinese sta avendo soprattutto sui giovanissimi. La canzone è stata rilasciata sui digital (tra Spotify e Youtube) soltanto cinque giorni fa e già sta facendo grandissimi risultati.

Ariete e Alessia Lanza rifanno il video su TikTok

Chi è Vins

La citazione della splendida Polignano a Mare non è di certo casuale: Vins, infatti, è un classe 2001 originario di Fasano: Il suo nome completo è Vincenzo Schiavone e fa parte di un collettivo chiamato "expressocreative". "Non ti sei mai divertita così", al momento in cui scriviamo ha superato la quota di 10mila video su TikTok in soli 5 giorni e su Spotify ha già 130mila stream mentre su Youtube ha superato da poco quota 12mila visualizzazioni.