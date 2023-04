“Ti amerò per sempre, fratellino”, Maluma piange la scomparsa del fan 14enne malato di cancro Maluma ha pubblicato una foto con un giovane fan, scomparso nelle ultime ore a causa del cancro: qui il messaggio addolorato del cantante colombiano.

A cura di Vincenzo Nasto

Maluma, foto di LaPresse

Nelle scorse ore, sul profilo Instagram di Maluma è apparsa un'immagine che lo ritrae in compagnia di un giovanissimo fan, con cui condivideva il taglio e il colore dei capelli. La foto è accompagnata da un messaggio addolorato del cantante, che ha annunciato la scomparsa del suo "fratellino", un fan 14enne, che nelle scorse ore è scomparso, con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dovute al cancro. Il cantante ha espresso le sue emozioni nella didascalia: "Con il cuore a pezzi, devo informarvi in questo modo che Bastian ha lasciato il mondo terreno".

Come si erano conosciuti Maluma e il giovane fan

Già in passato, sui suoi profili social, Maluma aveva mostrato foto insieme al piccolo fan, con cui aveva condiviso alcuni giorni di vacanza. L'attaccamento tra i due era diventato così grande che nel 2021 il cantante aveva deciso di aiutare la sua famiglia, acquistando loro una casa per permettergli di provvedere alle migliori cure per il ragazzo. Un gesto che era arrivato durante il biennio di maggior recessione dovuta alla pandemia, e di cui il ragazzo ha potuto goderne i benefici, passando gli ultimi momenti della sua vita accanto ai suoi familiari.

Il messaggio di Maluma su Instagram: "Ti amerò per sempre"

Nella didascalia del post su Instagram, che ha raccolto decine di migliaia di commenti addolorati per la scomparsa del giovane fan, tra cui quello del difensore del Paris Saint Germain Sergio Ramos, Maluma ha espresso il modo in cui l'amicizia con questo fan gli abbia cambiato la vita: "Il mio maestro, la mia guida, il mio amico, il mio fratellino ci ha lasciato, lasciandoci tutti i suoi insegnamenti, ma anche un vuoto che niente e nessuno potrà colmare. Abbiamo lottato fino alla fine ma la cosa migliore sarà il suo riposo. Forza a tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrare Bastian, il bambino sorridente. Ti amo, ti amerò per sempre mio principe. Ci vediamo nel cammino".