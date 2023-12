Testo, traduzione e significato di Love Is A Long Road, la colonna sonora di GTA VI è di Tom Petty Nelle scorse ore è stato pubblicato il primo trailer di Grand Theft Auto VI: in sottofondo Love Is A Long Road di Tom Petty del 1989. Qui il testo, la traduzione e il significato del brano.

A cura di Vincenzo Nasto

Tom Petty e i protagonisti del trailer di GTA VI, foto di Getty Images

A 10 anni dall'uscita di Grand Theft Auto V, nelle scorse ore, sul profilo della Rockstar Games, è stato pubblicato il primo trailer dell'atteso nuovo capito del franchise GTA. In anticipo di oltre 24 ore rispetto all'annuncio dell'azienda, legato anche a leak provenienti dalle comunicazioni del team Rockstar Games su Slack, il trailer di 90 secondi è stato pubblicato su YouTube dove ha raggiunto oltre 50 milioni di visualizzazioni nelle prime 10 ore. Ad accompagnare le immagini della nuova Vice City, in sottofondo, un brano del 1989 di Tom Petty, dal titolo Love Is A Long Road. La colonna sonora del trailer, pubblicata nel 1989 nell'album Full Moon Fever di Petty, rappresenta metaforicamente il viaggio che dovranno affrontare i due personaggi del gioco, Lucia e Jason, nella follia di Vice City, ispirata a Miami, come il quarto capitolo della saga lanciato nel 2002. Qui il testo, la traduzione e il significato di Love Is A Long Road.

Il testo di Love Is A Long Road

There was a girl I knew

She said she cared about me

She tried to make my world

The way she thought it should be

Yeah, we were desperate then

To have each other to hold

But love

Is a long, long road

Yeah, love

Is a long, long road

There were so many times

I would wake up at noon

Yeah, with my head spinning ‘round

I would wait for the moon

And give her one more chance

To try and save my soul

But love

Is a long, long road

Yeah, love

Is a long, long road

Yeah, it was hard to give up

Some things are hard to let go

Some things are never enough

I guess I only can hope

For maybe one more chance

To try and save my soul

But love

Is a long, long road

Yeah, love

Is a long, long road

Love

Is a long, long road

Yeah, love

Is a long, long road (Oh)

Oh, it's a long, long road

La traduzione di Love Is A Long Road

C'era una ragazza che conoscevo

Ha detto che le importava di me

Ha provato a creare il mio mondo

Come pensava che dovesse essere

Sì, allora eravamo disperati

Per tenerci l'un l'altro

Ma l'amore

È una lunga strada, lunga

Sì, l'amore

È una lunga strada, lunga (Oh)

Oh, è una lunga strada, lunga

Ci sono state così tante volte

Mi svegliavo a mezzogiorno

Sì, con la testa che mi girava

Aspetterei la luna

E dalle un'altra possibilità

Per cercare di salvare la mia anima

Ma l'amore

È una lunga strada, lunga

Sì, l'amore

È una lunga strada, lunga (Oh)

Oh, è una lunga strada, lunga

Sì, è stata dura arrendersi

Alcune cose sono difficili da lasciare andare

Alcune cose non sono mai abbastanza

Immagino di poter solo sperare

Forse per un'altra possibilità

Per cercare di salvare la mia anima

Ma l'amore

È una lunga strada, lunga

Sì, l'amore

È una lunga strada, lunga (Oh)

Oh, è una lunga strada, lunga

L'Amore

È una lunga strada, lunga

Sì, l'amore

È una lunga strada, lunga (Oh)

Oh, è una lunga strada, lunga

Il significato di Love Is A Long Road

Love Is A Long Road appartiene alla discografia del cantante americano Tom Petty, scomparso nel 2013. Il brano, pubblicato come uno dei singoli del suo album solista del 1989 Full Moon Fever, è riuscito a raggiungere la settima posizione tra i brani rock nella classifica Billboard quell'anno. Il singolo, scritto insieme al chitarrista Mike Campbell, si concentra sulla durevolezza di un rapporto adolescenziale, in cui i protagonisti cercano di cambiare l'altra persona, per poter migliorare la coppia. Ma nel ritornello del brano, si esplicita la consapevolezza degli autori che cantano quanto l'amore sia una lunga strada, tortuosa e piena di insidie. Nelle strofe finali del brano si fa accenno anche alla separazione perché non si è capaci di superare gli ostacoli, ma nel ritornello successivo Petty ritorna al punto focale del brano: "L'amore è una lunga strada, lunga".

Il trailer di GTA VI in tendenza su YouTube

Più di 50 milioni di utenti di YouTube sono stati sorpresi solo poche ore fa dalla comparsa di un nuovo video sul canale Rockstar Games, che detiene il franchise di GTA, aka Grand Thieft Auto. A 10 anni dall'uscita di uno dei titoli più venduti della storia, oltre 190 milioni di copie che hanno generato un fatturato di oltre 7,7 miliardi di dollari, Rockstar Games ha pubblicato il nuovo trailer di Grand Theft Auto VI. Al centro del racconto, questa volta, la coppia composta da Lucia e Jason, che vivranno le luci dello spettacolo di Vice City, ispirata a Miami, ma anche tutte le particolarità del luogo, tra le comparse di coccodrilli, rave nelle foreste e feste in barca. Nella fase conclusiva del trailer, appare sotto al titolo del videogame, una data che potrebbe corrispondere alla sua reale uscita: per poter usufruire di Grand Theft Auto VI bisognerà attendere il 2025.